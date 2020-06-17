 Україна тестує чотири препарати для боротьби з коронавірусом - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2020

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Україна тестує чотири препарати для боротьби з коронавірусом - Степанов

Чотири лікарські препарати тестують в Україні для боротьби з коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Україна тестує чотири лікарські препарати для боротьби з коронавірусом. Про це в суботу, 11 липня, повідомив на брифінгу український міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби: зараз у нас зареєстровано чотири клінічні випробування чотирьох лікарських засобів. Це "Амізон", "Аміксин", "Корвітин" і "Біовен", - сказав він.

Як зазначив міністр, усі вони проходять стадії клінічних випробувань, деякі перебувають на завершальній стадії. За його словами, після випробувань буде зроблено відповідні висновки щодо ефективності вказаних лікарських засобів. Також Степанов наголосив, що вакцини від коронавірусу досі немає.

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Нагадаємо, що за останню добу в Україні виявили 800 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 861 пацієнт одужав, а 27 хворих на COVID-19 померли. Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 52 843 випадки коронавірусу, померли 1 372 людини, одужав 26 661 пацієнт. Найбільше нових випадків зараження за минулу добу було зареєстровано в Києві (125), Львівській (119) та Закарпатській (108) областях.

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