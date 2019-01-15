 Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем передбачає скасування ввізних мит на 80 відсотків українських та 70 відсотків ізраїльських промислових товарів.

Петро Порошенко та Біньямін Нетаньяху

Петро Порошенко та Біньямін Нетаньяху

Представники урядів України та Ізраїлю в понеділок, 21 січня, підписали угоду про зону вільної торгівлі між двома державами. На церемонії підписання були присутні президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Від України документ підписав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, від Ізраїлю - виконувач обов'язків міністра економіки та промисловості Елі Коен.

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Під час засідання фракції партії "Лікуд" прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив сподівання, що його політсила отримає "переконливий мандат" на подальше проведення нинішньої політики. (24.12.2018)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про завершення переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. (28.03.2018)

Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, "метою укладення угоди є створення правових підстав для лібералізації ринків промислових та сільськогосподарських товарів сторін". Угода має сприяти розвитку торговельно-економічного співробітництва між державами та відкрити для українських компаній нові можливості щодо розширення ринків збуту та розвитку виробництва.

Коментуючи підписання угоди, Степан Кубів зазначив, що з моменту початку дії угоди буде скасовано ввізні мита на близько 80 відсотків українських промислових товарів. Угода також дасть нові можливості для модернізації промислового виробництва в Україні, адже скасування близько 70 відсотків  ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію сприятиме високотехнологічному інвестиційному імпорту. "Українські виробники приєднаються до формування глобальних ланцюжків доданої вартості", - написав Степан Кубів на своїй сторінці у мережі Facebook.

Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що незабаром він разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідає Одесу. "Разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху плануємо відвідати Одесу, яка має велику історію, пов'язану з єврейським народом", - йдеться в повідомленні на сторінці Порошенка в мережі Twitter.

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    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

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    Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване "біле місто". Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.

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    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Оздоровитися на Мертвому морі

    Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.

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    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Єрусалим

    Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.

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    У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.

  • Легендарні кібуци З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Легендарні кібуци

    З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

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    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Наїдки

    Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.

  • Вифлеєм В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається Дорога Ісуса - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Вифлеєм

    В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається "Дорога Ісуса" - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

  • Галілейське море Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Галілейське море

    Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.

    Автор: Ліна Ельтер


DW.COM

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

14 травня Ізраїль відзначає день народження. 70 років минуло з часу його заснування. Країну варто побачити як через численні релігійні святині, так і з огляду на її красиві пляжі та квітучі міста. (14.05.2018)  

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