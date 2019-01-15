Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі

Представники урядів України та Ізраїлю в понеділок, 21 січня, підписали угоду про зону вільної торгівлі між двома державами. На церемонії підписання були присутні президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Від України документ підписав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, від Ізраїлю - виконувач обов'язків міністра економіки та промисловості Елі Коен.

Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, "метою укладення угоди є створення правових підстав для лібералізації ринків промислових та сільськогосподарських товарів сторін". Угода має сприяти розвитку торговельно-економічного співробітництва між державами та відкрити для українських компаній нові можливості щодо розширення ринків збуту та розвитку виробництва.

Коментуючи підписання угоди, Степан Кубів зазначив, що з моменту початку дії угоди буде скасовано ввізні мита на близько 80 відсотків українських промислових товарів. Угода також дасть нові можливості для модернізації промислового виробництва в Україні, адже скасування близько 70 відсотків ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію сприятиме високотехнологічному інвестиційному імпорту. "Українські виробники приєднаються до формування глобальних ланцюжків доданої вартості", - написав Степан Кубів на своїй сторінці у мережі Facebook.

Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що незабаром він разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідає Одесу. "Разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху плануємо відвідати Одесу, яка має велику історію, пов'язану з єврейським народом", - йдеться в повідомленні на сторінці Порошенка в мережі Twitter.