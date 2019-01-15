Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі

Представники урядів України та Ізраїлю в понеділок, 21 січня, підписали угоду про зону вільної торгівлі між двома державами. На церемонії підписання були присутні президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Від України документ підписав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, від Ізраїлю - виконувач обов'язків міністра економіки та промисловості Елі Коен.
Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, "метою укладення угоди є створення правових підстав для лібералізації ринків промислових та сільськогосподарських товарів сторін". Угода має сприяти розвитку торговельно-економічного співробітництва між державами та відкрити для українських компаній нові можливості щодо розширення ринків збуту та розвитку виробництва.
Коментуючи підписання угоди, Степан Кубів зазначив, що з моменту початку дії угоди буде скасовано ввізні мита на близько 80 відсотків українських промислових товарів. Угода також дасть нові можливості для модернізації промислового виробництва в Україні, адже скасування близько 70 відсотків ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію сприятиме високотехнологічному інвестиційному імпорту. "Українські виробники приєднаються до формування глобальних ланцюжків доданої вартості", - написав Степан Кубів на своїй сторінці у мережі Facebook.
Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що незабаром він разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідає Одесу. "Разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху плануємо відвідати Одесу, яка має велику історію, пов'язану з єврейським народом", - йдеться в повідомленні на сторінці Порошенка в мережі Twitter.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Тель-Авів-Яффо
Тель-Авів з його незліченними галереями, ресторанами, барами та нічними клубами вважається дуже ліберальним, космополітичним та веселим містом. З часом Тель-Авів, заснований у 1909 році, зрісся зі стародавнім портом Яффо. Тож правильна назва: Тель-Авів-Яффо. Це друге за величиною місто Ізраїлю, дуже популярне серед туристів.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Прибережне життя
Ізраїль має майже 270 кілометрів морського берега. Один тільки пляж Тель-Авіва простягається на 14 кілометрів. Тож місця для купання, водного спорту та засмагання - більш ніж достатньо. Але не Середземним морем єдиним: для ідеального дайвінгу краще вирушити в Ейлат на Червоному морі на півдні Ізраїлю.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Архітектура в стилі Баугауз
Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване "біле місто". Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Оздоровитися на Мертвому морі
Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Єрусалим
Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Яд Вашем
У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Легендарні кібуци
З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Наїдки
Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Вифлеєм
В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається "Дорога Ісуса" - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.
-
10 місць, які варто побачити в Ізраїлі
Галілейське море
Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.
Автор: Ліна Ельтер