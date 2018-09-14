Україна та ЄС підписали кредитну угоду на один мільярд євро

Україна та Європейський Союз у п'ятницю, 14 вересня, підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду щодо надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на один мільярд євро. Зі сторони України документи підписали виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова та голова Національного банку Яків Смолій, а зі сторони ЄС - заступник голови Європейської Комісії з питань євро та фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс.

"Це велика допомога в проведенні реформ та підтримка реформ - не лише фінансова, а й консультативна - і ви по праву є учасником і співспонсором тих реформ, які відбуваються в Україні останні чотири роки", - заявив під час підписання угоди президент України Петро Порошенко.

Раніше цього дня віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що для отримання макрофінансової допомоги Євросоюзу Україна має виконати умови з третьої програми та здійснити малу приватизацію, інформує агентство "Інтерфакс-Україна". За даними міністерства фінансів України, транші від ЄС будуть розподілені рівномірно - по 500 мільйонів євро кожен. Очікується, що перший транш надійде восени цього року після завершення внутрішніх процедур і виконання Україною умов надання першого траншу.

Другий транш має надійти навесні 2019 року за результатами оцінки виконання Україною заходів щодо реформування державної політики. Найближчим часом мінфін спільно з міністерством закордонних справ внесе пропозицію президенту України щодо необхідності внесення на розгляд Верховної Ради проекту закону про ратифікацію цих договорів. Раніше повідомлялось, що набуття чинності цього закону дасть старт 2,5 рокам, протягом яких діятиме програма MFA IV.

Євросоюз із 2014 року надав Україні 2,81 мільярда євро макрофінансової допомоги. Третій транш третьої програми макрофінансової допомоги на 600 мільйонів євро був скасований 18 січня через невиконання країною погоджених умов. Йшлося про чотири вимоги, зокрема щодо зняття заборони на експорт лісу-кругляку, запуску автоматичної перевірки електронних декларацій, закону про кредитний реєстр НБУ та перевірки інформації про бенефіціарних власників компаній.