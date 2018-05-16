Україна та США вчергове закликають звільнити Сенцова

Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити засудженого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова. Про це воно заявило в день народження українського політв'язня у суботу, 13 липня. "Сьогодні український кінорежисер Олег Сенцов відзначає свій 43-й день народження. Він перебуває в російській в'язниці вже шість років, незаконно затриманий і засуджений. Ми підтримуємо Олега і повторюємо вимогу звільнити його", - заявило міністерство у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський також привітав Сенцова з днем народження. "Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов'язання битися за свободу для вас і всіх в'язнів", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Посольство США в Україні також висловило підтримку Олегу Сенцову та закликало Росію звільнити всіх українських політв'язнів. "Сьогодні наші думки разом з Олегом Сенцовим, який проводить свій день народження ув'язненим в Росії. Ми вітаємо мужність і рішучість Сенцова та приєднуємося до народу України, закликаючи Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила його в очолюванні терористичної групи. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від прийому їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих з політичних мотивів. Голодування тривало 145 днів - режисер припинив його 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Дивитись відео 01:28 Поділитись Премія Сахарова: порожнє крісло замість ув’язненого в РФ Сенцова (12.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/39xfy Премія Сахарова: порожнє крісло замість ув’язненого в РФ Сенцова (12.12.2018)