 Україна та Сербія розширили безвіз для громадян двох держав до 90 днів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2018

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Новини

Україна та Сербія розширили безвіз для громадян двох держав до 90 днів

Україна та Сербія домовилися про розширення угоди про безвізовий режим для громадян двох держав з 30 до 90 днів. Крім того, країни ведуть переговори щодо угоди про вільну торгівлю.

Президент України Петро Порошенко та президент Сербії Александар Вучич

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) та президент Сербії Александар Вучич

Українці зможуть перебувати у Сербії без віз до 90 днів протягом 180 днів. Відповідну угоду у вівторок, 3 липня, підписали представники урядів двох країн під час візиту президент України Петра Порошенка до Сербії. "Ми розширили угоду про безвізовий режим із Сербією. Тепер українці зможуть перебувати в цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні в Белграді", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook. Раніше українці могли перебувати у Сербії, а серби - в Україні, без віз до 30 днів упродовж 180 днів. Угода набуде чинності через 30 днів після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.

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За рік дії безвізового режиму ЄС для України українці скористались ним 555 тисяч разів. Найбільш активно вони подорожували до країн Євросоюзу автомобільними шляхами. (11.06.2018)

За даними сербських ЗМІ, в Україні та Сирії залишилися кілька десятків сербських найманців. Майже півсотні справ щодо них розслідуються у Сербії. (13.11.2017)

Як повідомив президент Сербії Александар Вучич, Україна та Сербія ведуть переговори щодо підписання двосторонньої угоди про вільну торгівлю. "Я вірю, що незабаром ми підпишемо угоду про вільну торгівлю між Україною та Сербією", - заявив він після переговорів з Петром Порошенком, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Український президент своєю чергою зазначив, що товарообіг між двома країнами зростає, зокрема, в першому кварталі поточного року зростання становило 34 відсотки. Утім він додав, що значну частку товарообігу становить "лише чорна металургія" і "концентрується лише на одному підприємстві".

Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна та Сербія продовжать роботу над встановленням сербських військових найманців на Донбасі. "Моя позиція однозначна - якщо буде доведено, що хтось із них скоїв злочини проти людяності, то вони мають закінчити в Гаазі. Працюємо далі над тим, щоб виявити всіх найманців та їхню роль", - написав він на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у Сербії вже було ухвалено кілька судових рішень у таких справах.

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