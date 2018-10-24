 Україна та Росія повернули одна одній затриманих моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Україна та Росія повернули одна одній затриманих моряків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про повернення в Україну сімох моряків, яких утримували в Криму. Семеро членів екіпажу судна "Норд" повернулися в Крим.

Судно Норд в порту Бердянська

Судно "Норд" в порту Бердянська

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про повернення в Україну у вівторок, 30 жовтня, сімох моряків, яких утримували в окупованому Криму. Тим часом у Москві цього дня повідомили про повернення в Крим з України сімох членів екіпажу судна "Норд".

"Семеро громадян, які незаконно утримувалися в Криму, повернулися в Україну", - написала Денісова на своїй сторінці в мережі Facebook. За її словами, звільнені прямують додому. Денісова уточнила, що йдеться про трьох членів екіпажу судна "ЯМК-0041" Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника, а також чотирьох членів екіпажу судна "ЯОД 21-05" Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В’ячеслава Івасенка. За словами уповноваженої ВР з прав людини, у середині жовтня вона "вчергове обґрунтувала законні вимоги повернути в Україну незаконно утримуваних рибалок та звернулася до (російської. - Ред.) Федеральної служби безпеки".

При цьому Денісова наголосила, що не вважає звільнення обміном. "Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував", - зазначила омбудсменка.

Цього ж дня в Росії заявили про "обмін" екіпажу затриманого в Україні судна "Норд" на сімом українських моряків. "Обмін відбувся, сім наших (російських. - Ред.) моряків на сімох українських", - заявив у вівторок, 30 жовтня, речник уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової Олексій Зловєдов, повідомляє агентство "Інтерфакс".

За словами Зловєдова, капітан судна, щодо якого порушено кримінальну справу, залишається в Україні.

У липні Людмила Денісова зверталася до президента України Петра Порошенка щодо можливості обміну українських рибалок судна "ЯМК-0041", затриманого 4 травня російськими прикордонниками, на моряків "Норда".

DW.COM

Затриманий в Азовському морі маленький риболовецький корабель "Норд" під російським прапором здійняв черговий скандал між Україною та Росією. Тим часом російські дипломати вже двічі намагались вивезти екіпаж до Росії. (10.04.2018)

Родини затриманих у Криму українських рибалок повідомили, що їх залякує ФСБ РФ. Українська омбудсмен Людмила Денісова пропонує обміняти їх на моряків затриманого в Азовському морі судна "Норд". (16.07.2018)

Нагадаємо, риболовецьке судно "Норд" під російським прапором затримали українські прикордонники в Азовському морі 25 березня. Воно було зареєстроване в анексованому Росією Криму, а весь екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.

Капітана судна Володимира Горбенка звинувачують у порушенні порядку в'їзд на окуповану територію України задля завдання шкоди інтересам країни та незаконному занятті рибним промислом. Інших членів екіпажу звинувачували в незаконному перетині кордону.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) почало процедуру продажу сейнера "Норд".

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