Україна та Росія обмінялися утримуваними особами: літак з українцями приземлився

В аеропорту "Бориспіль" вдень у суботу, 7 вересня, приземлився літак Ан-148 з українськими політв'язнями та військовополоненими моряками на борту. Приземлення літака відбулося під оплески родичів звільнених українців, які зібралися в аеропорту "Бориспіль", повідомляє кореспондент DW.

Водночас в аеропорту "Внуково" от-от має приземлитися літак з росіянами та українцями, яких Україна передала в рамках обміну утримуваними російській стороні.

За попередньою інформацією, Росія повернула Україні незаконно ув'язнених нею політв'язнів - Олега Сенцова, Павла Гриба, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, Артура Панова, Станіслава Клиха, Олексія Сизоновича, Євгена Панова та Едема Бекірова.

Крім того, Кремль передав Україні 22 військовополонених українських моряків, та двох співробітників Служби безпеки України, що були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Росія звільнила їх усіх на поруки уповноваженої з прав людини в Україні Людмили Денисової, повідомив керівник групи адвокатів Микола Полозов у коментарі агенції "Інтерфакс". На волі опинилися співробітники СБУ Андрій Драч та Василь Сорока, та моряки Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Варімез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Ейдер, Вячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Олег Мельничук, Роман Мокряк, Богдан Небилиця, Андрій Оприско, Сергій Попов, Євгеній Семидоцький, Володимир Терещенко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба та Андрій Шевченко.

В аеропорту "Бориспіль" звільнених українців зустрічали їхні друзі та родичі, а також українські високопосадовці, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Натомість Україна передала Росії 35 осіб - як росіян, так і українців, видачі яких вимагала Москва. Серед них - засуджені за зраду і дезертирство колишні кримські військові Олександр Баранов і Максим Одінцов, а також головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирил Вишинський, підозрюваний у державній зраді колишній заступник керівника протоколу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслав Єжов та інші.

Передача потенційного свідка у справі MH17

Крім того, Україна передала Росії бойовика Володимира Цемаха, який міг би стати єдиним свідком у справі збиття малайзійського Boeing MH17, бо у 2014 році він керував так званою "протиповірятною обороною" у місцевості, де збили літак.

Раніше СБУ провела спецоперацію із його викрадення в окупованому бойовиками Сніжному в Донецькій області та вивезла його на підконтрольну Україні територію.

6 вересня адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін повідомив про помилування президентом України Володимиром Зеленським 12 осіб, які підлягали обміну.

5 вересня президент Росії Володимир Путін анонсував "масштабний" обмін утримуваними під вартою особами між Росією і Україною. Два тижні тому Володимир Зеленський наголосив, що особисто працює над питанням обміну полоненими. До того російські ЗМІ повідомляли з посиланням на власні джерела, що Україна та Росія вже попередньо домовилися про обмін утримуваних осіб.

Обмін полоненими: історія повернення додому Найбільший обмін полоненими 27 грудня 2017 року відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". Називалися різні цифри. За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей.

Обмін полоненими: історія повернення додому До "ЛНР/ДНР" вирішили повернутись не всі Серед переданих "ЛНР/ДНР" немає вбивць та осіб, що скоїли інші тяжкі злочини та не підпадають під процедуру помилування, заявили у Києві. Та не всі з них вирішили повертатись на територію самопроголошених республік. Українська сторона мала передати сепаратистам 306 осіб, однак частина відмовилася їхати під час обміну. Одна людина навпаки не захотіла повертатися на підконтрольну Києву територію.

Обмін полоненими: історія повернення додому "Парад полонених" у Донецьку (2014 рік) 24 серпня 2014 року бойовики провели у Донецьку "парад полонених". Це ганебне явище привернуло увагу як Києва, так і міжнародної спільноти до українських заручників, яких утримували сепаратисти. За їхню долю взялись родичі, волонтери, правозахисники. Пізніше Юрій Букія та Роман Лановий, яких провели під дулами автоматів Донецьком, скажуть DW, що завдяки цьому вони залишились живі - їх побачили.

Обмін полоненими: історія повернення додому Місяці очікування Понад три тисячі людей були звільнені з полону бойовиків протягом 2014-2015 років. Однак наприкінці 2015-го процес переговорів щодо обміну полоненими цілковито перенесли у Мінськ, з українського боку його "монополізувала" СБУ. На думку аналітиків, політизація процесу і стала причиною, яка застопорила обмін полоненими. Родичі довгими місяцями чекали на бодай яку звістку про рідних.

Обмін полоненими: історія повернення додому 2016 рік - обміни забуксували Про кого і про що саме домовлялись переговірники, як правило, не розголошувалося. Обміни проводились, зокрема, у присутності представників Червоно Хреста, які тримали їхні дані у таємниці. Приміром, станом на листопад 2016 року СБУ заявляла, що бойовики утримували 108 осіб. Обмінювати "ДНР/ЛНР" готові були лише кілька десятків, а просили повернути до них кілька сотень.

Обмін полоненими: історія повернення додому Скалічений, але вдома Володимир Жемчугов став відомим на всю Україну після того, як в YouTube з’явився відеоролик, де проросійський пропагандист Грехем Філліпс знущається над Володимиром під час обміну полоненими. Жемчугов у 2015-му підірвався на міні на Луганщині, втратив зір, слух, обидві руки і потрапив у полон "ЛНР". Тільки через рік - у вересні 2016-го - він повернувся додому.

Обмін полоненими: історія повернення додому Крапля за краплею Наприкінці 2016 року "ДНР" передала українській стороні двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак. Через кілька днів українська влада в односторонньому порядку передала самопроголошеній "ДНР" 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. За даними СБУ, їх раніше затримали за участь у незаконних угрупованнях. Передача відбувалась у нейтральній зоні.

Обмін полоненими: історія повернення додому Мить, на яку сподівались Обмін, що відбувся 27 грудня 2017 року, вважають проривом. Утім, за даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі досі залишаються ще 103 людини. Бойовики вже підтвердили утримання у полоні понад 20 затриманих. Переговори щодо їх звільнення тривають.

Обмін полоненими: історія повернення додому Сотні людей, про долю яких не знають взагалі Крім того, є ще величезна кількість тих, кого вважають зниклими безвісти: за даними СБУ, це 403 людини, волонтери ж заявляють про майже 700 людей.

