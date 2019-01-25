Україна та Норвегія планують посилити співпрацю в енергетиці

Україна та Норвегія мають намір посилити співпрацю у сфері енергетики. Про це повідомила прес-служба українського уряду в понеділок, 28 січня, під час візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Норвегії. Як повідомив очільник українського уряду, Україна та Норвегія підписали спільну заяву, якою започатковують енергетичні ініціативи з енергоефективності, інтеграції до європейського енергетичного ринку, співпраці у сфері ядерної безпеки та "зеленої" енергетики.

За словами керівника українського уряду, у понеділок було підписано попередні контракти й угоди про наміри з "потенційним обсягом інвестицій" на півтора мільярда доларів. Про це Володимир Гройсман написав у мікроблозі Twitter.

Зазначається, що підписані документи містять також такі аспекти, як енергоефективність будівель і скорочення споживання енергоресурсів. Крім того, передбачається, що українська влада створюватиме умови для зростання торгівлі та обсягів інвестицій, у тому числі й шляхом посилення антикорупційних заходів. Керівник українського уряду також запросив норвезькі компанії взяти участь у аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазовими надрами. Перші торги мають відбутися орієнтовно в березні поточного року, йдеться у повідомленні прес-служби українського уряду.

Спільна протидія зовнішньополітичним загрозам

На переговорах між прем'єр-міністеркою Норвегії Ерною Солберг та Володимиром Гройсманом йшлося також і про політичну співпрацю та протидію "зовнішнім гібридним загрозам".

Водночас, як повідомляється на сайті українського уряду, Ерна Солберг зазначила, що уряд Норвегії й надалі дотримується твердої позиції в питанні захисту суверенітету України й підтримки реформ.