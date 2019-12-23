Україна та Грузія звинувачують Росію в перешкодах навігації в морі

Україна та Грузія направили скаргу до Міжнародної морської організації (ММО) щодо протиправних дій Росії в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці. Про це у п'ятницю, 17 січня, повідомило посольство України в Великобританії у своєму Facebook.

Дії Росії перешкоджають пошуково-рятувальним операціям в морях та у протоці, зазначено в повідомленні. Спільний документ України та Грузії підтримали делегації країн Європейського Союзу та США.

Крім того, українська делегація під час сьомої сесії підкомітету з навігації, радіозв'язку, пошуку та рятування ММО висловила протест через неправомірне розширення радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Українська сторона наполягає на тому, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися винятково українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ, зазначив голова української делегації Віталій Мошківський.