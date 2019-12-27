Україна стягнула перший штраф за політ над Кримом

Україна стягнула перший штраф з іноземної авіакомпанії за політ над анексованим Росією Кримським півостровом. Як повідомляє у п'ятницю, 27 грудня, командування повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), казахстанська авіакомпанія Euro-Asia Air сплатила Україні 136 тисячі гривень штрафу за політ у межах забороненої зони над окупованим Кримським півостровом.

Літак цього авіаперевізника виконав політ над Кримом 8 серпня 2019 року, після чого 7 листопада 2019 року Державіаслужба України винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення в галузі цивільної авіації. "На відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють близько ста зльотів-посадок у Криму і вперто не виплачують штрафи, казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти", - повідомляється на сторінці командування в соцмережі Facebook.

За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, загальна сума штрафів за порушення повітряного простору в Криму цивільними літаками російських авіакомпаній уже досягла 13 мільярдів гривень - заборона ними була порушена вже понад 200 тисяч разів і за жодну із них ніхто не поніс фінансової відповідальності. "У Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахською авіакомпанією стане прецедентною і призведе до початку процесу погашення штрафів і росіянами", - йдеться у повідомленні.

Україна заборонила зліт-посадку в аеропорту "Сімферополь" усім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова у березні 2014 року після анексії Криму Росією.

Euro-Asia Air є невеликою авіакомпанією, яка базується у місті Атирау. Її повітряний флот - кілька вертольотів та два літаки бізнес-авіації.