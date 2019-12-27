Україна стягнула перший штраф за політ над Кримом

Україна стягнула перший штраф з іноземної авіакомпанії за політ над анексованим Росією Кримським півостровом. Як повідомляє у п'ятницю, 27 грудня, командування повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), казахстанська авіакомпанія Euro-Asia Air сплатила Україні 136 тисячі гривень штрафу за політ у межах забороненої зони над окупованим Кримським півостровом.
Літак цього авіаперевізника виконав політ над Кримом 8 серпня 2019 року, після чого 7 листопада 2019 року Державіаслужба України винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення в галузі цивільної авіації. "На відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють близько ста зльотів-посадок у Криму і вперто не виплачують штрафи, казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти", - повідомляється на сторінці командування в соцмережі Facebook.
За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, загальна сума штрафів за порушення повітряного простору в Криму цивільними літаками російських авіакомпаній уже досягла 13 мільярдів гривень - заборона ними була порушена вже понад 200 тисяч разів і за жодну із них ніхто не поніс фінансової відповідальності. "У Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахською авіакомпанією стане прецедентною і призведе до початку процесу погашення штрафів і росіянами", - йдеться у повідомленні.
Україна заборонила зліт-посадку в аеропорту "Сімферополь" усім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова у березні 2014 року після анексії Криму Росією.
Euro-Asia Air є невеликою авіакомпанією, яка базується у місті Атирау. Її повітряний флот - кілька вертольотів та два літаки бізнес-авіації.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Перші блокпости
Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
"Російський" кордон
Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Перекритий канал
Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Фантомні колії
Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Піший перехід
З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Цивільна блокада
У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Без електрики
Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Громадський контроль
Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Мінні поля замість кукурудзяних
Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Кримський титан
Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Хімічні отруєння
У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.
Автор: Ігор Бурдига