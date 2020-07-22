Україна скасовує візи для громадян шести країн

Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

До родичів чи на конференцію?

У разі відвідання родичів або друзів треба мати із собою запрошення та дані про сторону, яка запрошує, - адресу та телефон. Якщо мета поїздки - участь у діловій чи науковій конференції, то бажано мати з собою запрошення на неї. А якщо йдеться про навчання, то може знадобитися підтвердження про зарахування до навчального закладу.