Україна святкує День Незалежності з ходою гідності замість військового параду

В Україні у суботу, 24 серпня, відзначають День Незалежності. Цього дня у Києві запланована ініційована президентом України Володимиром Зеленським Хода гідності. Вона замінить військовий парад. За словами начальника ГУ Національної поліції Києва Андрія Крищенка, у ході заявлено близько восьми тисяч учасників.

Планується, що хода розпочнеться з вшанування пам'яті загиблих. Під час церемонії на Алеї Героїв Небесної сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, прозвучать сто ударів дзвону як символ ста ударів сердець героїв.

Згодом на Майдані пролунає гімн України у виконанні оркестрів і відомих музикантів. Крім того, під час заходу буде нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Захід завершиться святковою ходою.

Натомість представники ветеранських організацій, волонтери та Союз сімей загиблих героїв збираються провести окремий захід -марш захисників України.

Для чергування на вулицях української столиці нині залучено близько трьох тисяч поліцейських разом з Нацгвардією, а по всій Україні - 13 тисяч правоохоронців.

В Офісі президента України повідомили, що вже надійшли привітання з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності України від світових лідерів, зокрема від президентів США Дональда Трампа і Франції Еммануеля Макрона та королеви Великобританії Єлизавети II, а також лідерів інших держав.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів незмінна. Королева Великобританії Єлизавета II побажала процвітання народу України в прийдешні роки, а президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Франція залишається поруч з Україною для відновлення миру на Сході країни.

Також Україну зі святом вже привітала група послів країн "Великої сімки" (G7). "З нагоди Дня Незалежності України група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ", - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, 30 липня керівник ОП Андрій Богдан повідомив, що замість військового параду цього дня відбудеться Хода гідності Хрещатиком за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, а також представників різних професій. За словами Богдана, хода замінить "традиційний" парад в радянських традиціях із "недешевою демонстрацією військової техніки" і буде заходом "у європейському стилі".

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