 Україна святкує День Незалежності з ходою гідності замість військового параду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна святкує День Незалежності з ходою гідності замість військового параду

В Україні святкують День Незалежності. Цього року у Києві свято відзначають ходою гідності, а не військовим парадом.

Україна святкує День Незалежності з Ходою гідності замість військового параду

Україна святкує День Незалежності з Ходою гідності замість військового параду

В Україні у суботу, 24 серпня, відзначають День Незалежності. Цього дня у Києві запланована ініційована  президентом України Володимиром Зеленським Хода гідності. Вона замінить військовий парад. За словами начальника ГУ Національної поліції Києва Андрія Крищенка, у ході заявлено близько восьми тисяч учасників.

Планується, що хода розпочнеться з вшанування пам'яті загиблих. Під час церемонії на Алеї Героїв Небесної сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, прозвучать сто ударів дзвону як символ ста ударів сердець героїв.

Згодом на Майдані пролунає гімн України у виконанні оркестрів і відомих музикантів. Крім того, під час заходу буде нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Захід завершиться святковою ходою. 

Натомість представники ветеранських організацій, волонтери та Союз сімей загиблих героїв збираються провести окремий захід -марш захисників України.

Для чергування на вулицях української столиці нині залучено близько трьох тисяч поліцейських разом з Нацгвардією, а по всій Україні - 13 тисяч правоохоронців.

DW.COM

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсує заміну "традиційному" параду до Дня незалежності в Києві: ходу гідності "у європейському стилі" за участю військових, волонтерів та президента. (30.07.2019)

В офісі президента України запевняють, що представники бюджетної сфери братимуть участь у святкуванні Дня незалежності добровільно. (17.08.2019)

В Офісі президента України повідомили, що вже надійшли привітання з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності України від світових лідерів, зокрема від президентів США Дональда Трампа і Франції Еммануеля Макрона та королеви Великобританії Єлизавети II, а також лідерів інших держав.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів незмінна. Королева Великобританії Єлизавета II побажала процвітання народу України в прийдешні роки, а президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Франція залишається поруч з Україною для відновлення миру на Сході країни.

Також Україну зі святом вже привітала група послів країн "Великої сімки" (G7). "З нагоди Дня Незалежності України група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ", - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, 30 липня керівник ОП Андрій Богдан повідомив, що замість військового параду цього дня відбудеться Хода гідності Хрещатиком за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, а також представників різних професій. За словами Богдана, хода замінить "традиційний" парад в радянських традиціях із "недешевою демонстрацією військової техніки" і буде заходом "у європейському стилі". 

Дивитись відео 04:34

День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (23.08.2019)

Дивитись відео 02:32

День незалежності: німці вітають українською (23.08.2019)

Аудіо й відео до теми

День незалежності: німці вітають українською (23.08.2019)  

День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (23.08.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Parade zum Unabhängigkeitstag

День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (відео) 23.08.2019

Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності - натомість відбудеться офіційна Хода гідності й альтернативний Марш захисників. Чому військовослужбовці і ветерани АТО й ОСС вважають це неправильним?

День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (23.08.2019) 23.08.2019

Президент України Володимир Зеленський скасував військовий парад на День незалежності - натомість відбудеться офіційна Хода гідності й альтернативний Марш захисників. Два заходи до Дня незалежності - чому військовослужбовці і ветерани АТО й ОСС вважають це неправильним?

Ukraine Tag der Unabhängigkeit in Kiew

У Зеленського розповіли, як будуть святкувати День незалежності України 10.08.2019

Святкування Дня незалежності України почнеться вшануванням тих, хто віддав життя за незалежність країни. В центрі Києва відбудеться марш захисників України.

Реклама

Докладно

Raketen vom Typ 9Μ730 Burevestnik (picture-alliance/dpa/Ministry of defence of the Russian Federation)

Ядерний вибух на полігоні в Росії - що приховує Кремль?

Після вибуху в Сєверодвінську, який спричинив сплеск радіації, припинили роботу станції контролю міжнародної системи мон  

Круїзний лайнер у Венеції

Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм уже давно перетворився на пошесть. Томас Шпан вважає, що настав час протидіяти цьому явищу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  