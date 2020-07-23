Україна підписала угоду з ЄС про кредит на 1,2 мільярда євро

Україна в четвер, 23 липня, підписала меморандум з Європейським Союзом про взаєморозуміння та кредитну угоду, що передбачає отримання Києвом макрофінансової допомоги на суму 1,2 мільярда євро.

З української сторони документи у Брюсселі підписали міністр фінансів Сергій Марченко і голова Національного банку Кирило Шевченко. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, меморандум про п'яту програму макрофінансової допомоги передбачає 12-місячний термін, сама позика видається на 15 років (до 2035 року), а відсоток за користування коштами становить 0,125 відсотка річних, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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За словами українського прем'єра, макрофінансову допомогу витрачатимуть на два напрями: підтримку макрофінансової стабільності в Україні, а також на продовження структурних реформ.

Умови для отримання другого траншу

Перший транш у 600 мільйонів євро буде отримано Україною одразу ж після ратифікації меморандуму парламентом.

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Як повідомляється на сайті українського уряду, положеннями узгодженого з Європейською Комісією проєкту меморандуму передбачено низку зобов'язань України для отримання другої частини макрофінансової допомоги. Вони, зокрема, передбачають підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель, впровадження податкової й митної реформ, посилення незалежності, доброчесності, ефективного функціонування судової влади, посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури, ухвалення у першому читанні проєкту закону про створення нового органу для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів, покращення функціонування ринку газу

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Шмигаль проситиме ВР зібратися якомога швидше

Також Шмигаль заявив, що уряд проситиме Верховну Раду якомога швидше зібратися на позачергову сесію для ратифікації угоди. Прем'єр нагадав, що, за умовами програми, перший транш Україна отримує безумовно, одразу ж після ратифікації угоди.

"Ми проситимемо парламент зібратися якнайшвидше на позачергову сесію, щоб ратифікувати цю угоду", - наголосив він. Шмигаль зазначив, що орієнтовно уряд зможе просити провести таку сесію у 20-тих числах серпня, "але ми намагатимемося зробити це швидше".

Рада Євросоюзу 20 травня затвердила пакет екстреної макрофінансової допомоги для десяти країн політики сусідства та розширення. Загальний обсяг кредитного пакета становить три мільярди євро, з них для України передбачено 1,2 мільярда євро.