 Україна просить Іран передати ″чорні скриньки″ зі збитого Boeing | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

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Новини

Україна просить Іран передати "чорні скриньки" зі збитого Boeing

Українські правоохоронці хочуть дослідити бортові самописці зі збитого в Ірані Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України". Раніше іранська влада вирішила не передавати чорни скринькі компанії Boeing.

На місці падіння українського літака в Ірані

На місці падіння українського літака в Ірані

Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ірану із запитом про передачу українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", який був збитий іранськими військовими 8 січня. Про це Офіс генпрокурора повідомив у середу, 15 січня, на своєму сайті.

Зазначається, що українська сторона вживає усіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців та збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи. Дослідження бортових самописців з літака МАУ почалося 10 січня.

Як повідомлялося, раніше президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки бортових самописців зі збитого українського лайнера. Було вирішено, що фахівці французького бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації допоможуть у технічних роботах з розшифрування даних бортових самописців, які будуть проводитися в Україні. Раніше Організація цивільної авіації Ірану заявила, що не передаватиме компанії Boeing чорні скриньки з літака МАУ.

Літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. 

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше цього дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. Президент Ірану Хасан Роухані напередодні заявив, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох людей, які можуть бути причетні до цієї трагедії.

Дивитись відео 03:57

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