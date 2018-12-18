 Україна пропонує РФ та ОРДЛО обмінятися заручниками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

Україна пропонує РФ та ОРДЛО обмінятися заручниками

Українська сторона пропонує 5 січня провести обмін полоненими з проросійськими сепаратистами на Донбасі та Росією, повідомила Ірина Геращенко. Кремль вказує на різницю у кваліфікації заручників.

Полонені українці в ЛНР під час обміну, 27 грудня 2017 року

Полонені українці в "ЛНР" під час обміну, 27 грудня 2017 року

Україна пропонує Росії та проросійським сепаратистам на Донбасі провести 5 січня 2019 року обмін заручниками. Про це у п'ятницю, 21 грудня, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко. "Ми пропонуємо провести звільнення утримуваних в форматі 22-22 і 72-19 5 січня 2019 року, аби 150 людей зустрічали Різдво вдома, могли піти з родинами в церкву і помолитися за мир", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко зауважила, що українська сторона готова помилувати та передати в ОРДЛО 72 сепаратистів в обмін на 19 заручників, яких утримують на окупованих територіях. Також Україна готова обміняти 22-х росіян на 22-х політв'язнів Кремля.

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Євген Панов, засуджений в анексованому РФ Криму за справою "українських диверсантів", не збирається просити помилування у президента Росії та не сподівається на свій обмін. Історія одного з "заручників Кремля". (07.09.2018)

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони так і не досягли конкретних домовленостей щодо відновлення обміну полоненими на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. (22.11.2018)

"Нещодавно в одній з колоній помер один росіянин, який був в списку 23 тих, кого Україна вже давно була готова передати РФ. Ця людина вже давно могла бути вдома...., але РФ відмовилася забирати своїх громадян", - написала Геращенко. Українська сторона звернулась до ОБСЄ з ініціативою провести 27 грудня відеоконференцію гуманітарної групи для обговорення питання звільнення заручників і політв'язнів.

21 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий до обміну полоненими за принципом "всіх на всіх", але існує різниця у кваліфікації заручників. "Росія давно виступає ініціатором того, щоб зробити обмін "всіх на всіх", але існує різниця в підходах і в Москві, і в Києві щодо кваліфікації тих, хто знаходиться в Москві, і тих, хто знаходиться в Києві, тобто ким вважати цих людей, і звідси походить нестиковка в кількості тих, кого і пропонується обміняти", - сказав Пєсков, передає агенція "Інтерфакс.

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