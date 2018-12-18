Україна продовжила на рік обмеження у торгівлі з РФ

Кабінет міністрів України продовжив до кінця 2019 року дію ембарго на низку товарів з Росії, а також ввізного мита на інші товари. Таке рішення уряд України ухвалив у вівторок, 18 грудня, без обговорення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Обмежувальні заходи були запроваджені з 2 січня 2016 року у відповідь на торговельні заборони та обмеження РФ щодо України. Тоді Україна заборонила поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту. Київ обмежив ввезення жувальних гумок, шоколаду, кави, цигарок, пива, горілки і деяких інших товарів російського виробництва.

Як повідомлялось, Росія призупинила дію договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД з Україною та запровадила ембарго на українські товари з 1 січня 2016 року. Москва заборонила ввозити з України сіль, сири, молочні товари, рибні консерви й іншу продовольчу продукцію.