Україна програла Росії суперечку у СОТ щодо транзиту

Україна програла Росії суперечку на рівні панелі арбітрів у Світовій організації торгівлі (СОТ) стосовно обмежень на транзит українських товарів через територію РФ. Це випливає з повідомлення арбітрів, оприлюдненого на сайті СОТ у п'ятницю, 5 квітня.

Згідно з документом, арбітри не виявили порушення Росією зобов'язань за Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (GATT) 1994 року та за угодою приєднання до СОТ. Через це панель арбітрів вирішила не давати жодних рекомендацій Органу з вирішення справ (DSB) СОТ.

Згідно зі звітом, панель арбітрів висловила думку, що Росія може вводити обмеження на транзит українських товарів під час надзвичайної ситуації в міжнародних відносинах.

Радниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Роксолана Підласа повідомила, що наразі міністерство вивчає матеріали справи і розробляє стратегію подальшого захисту інтересів України в рамках СОТ. Водночас Підласа зазначила, що рішення арбітрів СОТ підтверджує і право України вводити торгово-економічні обмеження для протидії російській агресії. Вона зазначила, що ці обмеження також були оскаржені Росією.

Так, Росія вказує, що обмеження України щодо імпорту сільськогосподарської і друкованої продукції у грудні 2016 року були дискримінаційними. Ця справа перебуває на стадії консультацій, експертна група ще не сформована.

Україна направила запит про консультації з Росією до СОТ щодо обмежень українських товарів через територію РФ у середині вересня 2016 року. Але ці консультації не призвели до спільного рішення. Панель арбітрів щодо цієї справи було створено у червні 2017 року.

Причиною суперечки став указ президента РФ Володимира Путіна від 1 січня 2016 року, яким вводилися суттєві обмеження на перевезення вантажів з території України на територію Казахстану через російську територію. На початку липня Путін розширив ці правила і на транзитні перевезення з України до Киргизстану.

У своїй скарзі до СОТ Україна оцінила скорочення експорту українських товарів в першому півріччі 2016 року через такі дії РФ у 35,1 відсотка, а до Казахстану - на 45,5 відсотка.