Україна провела бойові стрільби з Javelin, а РФ тренує десант у Криму

Збройні сили України (ЗСУ) провели практичні навчання на полігоні з використанням протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin. Про це у четвер, 23 грудня, повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Військовослужбовці на одному з полігонів в районі проведення ООС потренувалися стріляти по умовній цілі - танку в окопі на відстані 1,5 кілометра. Як повідомили у штабі, незважаючи на те, що військовослужбовці стріляли з Javelin вперше, їм вдалося уразити ціль умовного противника. Окрім того, навчання допомогли визначити ефективність ведення вогню з Javelin у зимових погодних умовах - при сильному вітру та низькій температурі повітря, повідомляють в ООС.

"Головна перевага Javelin - легкість у керуванні. Ракета після пуску сама наводиться на ціль, що дозволяє досягати практично 100-відсоткової влучності стрільби", - цитує пресцентр слова одного із військовослужбовців ЗСУ, який вів стрільбу з ПТРК.

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Росія тренує десант в Криму

Тим часом у міністерстві оборони РФ повідомили про проведення навчань з бойовими стрільбами в анексованому Криму та Краснодарському краї. Взяти участь в них мають 1200 російських десантників і більше 25 одиниць військової і спеціальної техніки, повідомляє агенція "Інтерфакс".

23 грудня навчання пройдуть на полігоні "Опук" в Криму, а на наступний день - на полігоні "Раєвський" поблизу російського міста Новоросійськ. Очікується, що російські військовослужбовці виконають не лише стрільби, а також розмінування ділянки місцевості та прикриття військ в разі повітряної атаки. Крім того, підрозділи мають відпрацювати десантно-штурмові дії на гвинтокрилах.

Раніше російські військові повідомляли, що до початку грудня завершиться формування в анексованому Криму нового десантно-штурмового полка. Він має увійти в склад Новоросійської дивізії повітряно-десантних військ РФ.

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Скупчення військ РФ біля українських кордонів

Росія вже певний час скупчує військових поблизу кордонів з Україною. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про її підготовку до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

Останніми днями Росія також продовжувала нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість. За останніми оцінками американської розвідки, на кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп".

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