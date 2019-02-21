Україна провела бойові стрільби з ЗРК біля Криму - РНБО

В Україні, на полігоні "Ягорлик", що у Херсонській області біля адміністративного кордону з анексованим Росією Кримом, проведені бойові стрільби зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор". Про стільби йдеться у повідомленні на сайті Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), оприлюдненому у п'ятницю, 22 лютого.

"Під час стрільб були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей", - наводить слова секретаря РНБО Олександра Турчинова прес-служба відомства. За його словами, модернізація комплексів дозволила "значно розширити їхні бойові можливості та ефективність бойового застосування в складних умовах радіоелектронної та завадової обстановки по всіх класах цілей".

Нагадаємо, що у грудні минулого року збройні сили України провели успішні випробування берегового протикорабельного комплексу "Нептун" з крилатою ракетою в Одеській області. Також тестувався модернізований зенітно-ракетний комплекс С-125. Він отримав здатність вражати не лише повітряні, але й надводні цілі, повідомили в РНБО. Під час його перевірки провели вісім пусків та знищили вісім надводних цілей.