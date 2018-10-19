 Україна приєдналася до продовження санкцій Євросоюзу проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Україна приєдналася до продовження санкцій Євросоюзу проти Росії

До продовження персональних санкцій Євросоюзу проти Росії через її дії, які загрожують українському суверенітету, приєднались Албанія, Норвегія, Чорногорія та Україна.

Рада ЄС продовжила санкції через дії, які загрожують незалежності України

Рада ЄС продовжила санкції проти РФ через дії, які загрожують незалежності України

Країни-кандидати на вступ до ЄС Албанія і Чорногорія, член Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС про санкції проти Росії. Про це в понеділок, 22 жовтня, повідомила Рада ЄС. "ЄС бере до відома цю позицію і вітає її", - йдеться в повідомленні.

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Економічні санкції Євросоюзу щодо Росії залишаються чинними. Суд ЄС у Люксембургу відмовив низці банків і енергетичних компаній з РФ у скасуванні обмежень, запроваджених через дії Москви проти України. (13.09.2018)

Рада ЄС оголосила 13 вересня 2018 року, що продовжує обмежувальні заходи через дії, "які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України" на наступні шість місяців.

Санкції стосуються 155 фізичних осіб та 44 організацій. Індивідуальні санкції включають заморожування активів фізичних та юридичних осіб в Європейському Союзі, а також заборону на поїздки в країни ЄС.

Нагадаємо, що ці санкції були вперше запроваджені в березні 2014 року. Крім індивідуальних заходів, діють також економічні санкції, що зачіпають окремі сектори економіки Росії (до 31 січня 2019 року), і обмежувальні заходи, запроваджені у відповідь на "незаконну анексію Криму і Севастополя", які діють до 23 червня 2019 року.

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Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)

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