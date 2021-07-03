 Україна прискорює темпи вакцинації - Ляшко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Новини

Україна прискорює темпи вакцинації - Ляшко

Упродовж двох тижнів липня в Україні зроблено понад один мільйон щеплень від коронавірусу, повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Вакцинація від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про прискорення темпів вакцинації в Україні. Відповідний допис Ляшко поширив у четвер, 15 липня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За даними урядовця, протягом двох тижнів липня в Україні зроблено вже понад мільйон щеплень від коронавірусу. 

"У червні в Україні здійснили майже вчетверо більше щеплень, ніж у травні, понад 1,515 мільйона і 408,975 тисячі щеплень відповідно. А за 14 днів липня вже зроблено більше ніж 1,004 мільйона щеплень", - написав Ляшко у Facebook.

За словами міністра, за п'ять місяців вакцинальної кампанії вдалося досягти певних результатів. Приміром, з початку кампанії повністю вакциновано більше половини медпрацівників, працівників системи громадського здоров'я та інших закладів охорони здоров'я України. Також за час першого етапу двома дозами вакцинували більше ніж половину працівників, жителів інтернатних закладів, будинків для людей похилого віку. Під час третього етапу вакцинальної кампанії дві дози отримала понад третина працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також майже половина працівників сфери освіти.

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Крім того, третину всіх проведених щеплень зроблено людям старше 60 років, а ще вакциновано понад 253 тисяч осіб із хронічними захворюваннями (віком 18-59 років). Ляшко також зазначив, що Україна готується до відкриття п'ятого етапу вакцинації.

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Раніше цього дня в МОЗ повідомили, що протягом минулої доби в Україні було провакциновано понад 108 тисяч осіб. "Одну дозу отримали 61 580 осіб, повністю імунізовані - 47 179 осіб", - кажуть у відомстві. А загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 2 476 634 особи, з них отримали одну дозу - 2 476 632 особи, повністю імунізовані - 1 305 882 особи, з них двоє отримали одну дозу за кордоном. "Всього проведено 3 782 514 щеплень", - підсумували в міністерстві.

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    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

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  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

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  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

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    Логістика вимагає холодного розрахунку

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  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Вакцинація від COVID-19 в Україні: понад мільйон осіб отримали дві дози

У МОЗ України відзвітували про перший мільйон повністю вакцинованих українців. 7 липня в країні було проведено понад 100 тисяч щеплень.  

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У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про смерть чоловіка у день отримання вакцини від коронавірусу і заявили про початок розслідування інциденту.  

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