Україна прискорює темпи вакцинації - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про прискорення темпів вакцинації в Україні. Відповідний допис Ляшко поширив у четвер, 15 липня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За даними урядовця, протягом двох тижнів липня в Україні зроблено вже понад мільйон щеплень від коронавірусу.

"У червні в Україні здійснили майже вчетверо більше щеплень, ніж у травні, понад 1,515 мільйона і 408,975 тисячі щеплень відповідно. А за 14 днів липня вже зроблено більше ніж 1,004 мільйона щеплень", - написав Ляшко у Facebook.

За словами міністра, за п'ять місяців вакцинальної кампанії вдалося досягти певних результатів. Приміром, з початку кампанії повністю вакциновано більше половини медпрацівників, працівників системи громадського здоров'я та інших закладів охорони здоров'я України. Також за час першого етапу двома дозами вакцинували більше ніж половину працівників, жителів інтернатних закладів, будинків для людей похилого віку. Під час третього етапу вакцинальної кампанії дві дози отримала понад третина працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також майже половина працівників сфери освіти.

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Крім того, третину всіх проведених щеплень зроблено людям старше 60 років, а ще вакциновано понад 253 тисяч осіб із хронічними захворюваннями (віком 18-59 років). Ляшко також зазначив, що Україна готується до відкриття п'ятого етапу вакцинації.

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Раніше цього дня в МОЗ повідомили, що протягом минулої доби в Україні було провакциновано понад 108 тисяч осіб. "Одну дозу отримали 61 580 осіб, повністю імунізовані - 47 179 осіб", - кажуть у відомстві. А загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 2 476 634 особи, з них отримали одну дозу - 2 476 632 особи, повністю імунізовані - 1 305 882 особи, з них двоє отримали одну дозу за кордоном. "Всього проведено 3 782 514 щеплень", - підсумували в міністерстві.