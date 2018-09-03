Україна призупиняє роботу двох пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом

У Херсонській області на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом у четвер, 6 вересня, тимчасово закрили контрольні пункти в'їзду та виїзду "Каланчак" і "Чаплинка". Вони припинили роботу через екологічне лихо, спричинене викидами заводу "Кримський титан", повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян. Пнукт пропуску "Чонгар" продовжує працювати у штатному режимі.

За словами Слободяна, рішення про закриття пунктів пропуску ухвалили з метою збереження життя та здоров'я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають біля адмінкордону та прямують через пункти пропуску, у зв'язку з небезпечною екологічною ситуацією.

Слободян уточнив, що в тимчасово закритих пунктах прикордонники продовжать нести службу, однак пропуск громадян і транспорту здійснюватимуть лише в екстрених випадках та у разі крайньої потреби. Утім громадян України з анексованого півострова, які мають намір врятуватися від екологічної біди на материковій Україні, оформлятимуть у спрощеному порядку, додав Слободян.

Тим часом, міністерство охорони здоров'я України повідомило, що концентрація шкідливих речовин на території Херсонської області не перевищує допустимого рівня. Зокрема, не виявлено перевищень допустимої концентрації оксиду азоту, оксиду сірки, сірководню, оксиду вуглецю. Загрози здоров'ю дітей і дорослих немає.

За інформацією відомства, жодну людину з області не госпіталізовано. Із 5 вересня медичні бригади здійснюють огляди жителів. Серед оглянутих 700 дітей у шести населених пунктах у 12 виявлено скарги, пов'язані з можливими захворюваннями ЛОР-органів та дихальних шляхів. Це не перевищує звичайні вересневі показники та не може бути пов'язано з впливом хімічних речовин.

Нагадаємо, що ще з 24 серпня мешканці міста Армянськ у Криму стали масово нарікати у соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який покрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах жовтіє і передчасно обпадає. Дехто з мешканців міста повідомляє про висип і блювоту в дітей, а також біль у горлі. 4 вересня влада анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу хімзаводу в Армянську.