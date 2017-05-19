Україна призупинила транзит російської нафти до Європи

Компанія "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" з вечора четверга, 25 квітня. Таке рішення вона прийняла керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України. "Відповідно до умов цього договору, "Укртранснафта" має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималась виконання своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні "Укртранснафти".

Крім того, "Укртранснафта" вдалася до таких дій у зв'язку з відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальних ділянках "Будковце" у Словаччині і через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній ділянці нафти "Фенешлітке" в Угорщині.

В "Укртранснафті" не змогли назвати можливі терміни відновлення транзиту російської нафти, нагадавши, що обговорення ситуації операторами МН "Дружба" заплановано на п'ятницю, 26 квітня, в Мінську, передає агенція "Інтерфакс-Україна". В компанії повідомили, що європейські контрагенти вже заявили про неготовність приймати неякісну нафту. При цьому її зберігання "Укртранснафтою" в своєму резервуарному парку в Бродах напевно зашкодить обладнанню.

Інші країни також припинили транзит російської нафти

Прокачування російської нафти припинили також Польща і Німеччина, через які йде північний відрізок нафтопроводу, і Словаччина, яка контролює південний, передає агенція Reuters. Як зазначає агентство, фактично перекритий основний маршрут постачань для найбільшої польської нафтопереробної компанії PKN Orlen та Grupa Lotos S.A., що базується в Гданську.

Крім того, сировину недоотримають німецькі НПЗ, що належать французькій Total S.A., британсько-нідерландській Royal Dutch Shell, італійській Eni і російській "Роснефть". Таким чином, як передає інтернет-портал Naviny.by з посиланням на білоруський держконцерн "Білнафтохім", транзит російської нафти по трубопроводу "Дружба" зупинений повністю.

Як повідомлялось, 19 квітня у "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходила нафтопроводом з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук в сировині перевищує "в десятки разів граничні показники за стандартом". Через це обидва білоруські нафтопереробні заводи на 50 відсотків скоротили обсяги нафтопереробки.

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії, причиною чого також стало постачання неякісної російської нафти.