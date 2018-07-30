 Україна почала відключати аналогове мовлення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

Україна почала відключати аналогове мовлення

Київ та Кіровоградську область першими з українських регіонів відключено від аналогового телебачення. За місяць має розпочатися відключення і решти регіонів країни.

Українське телебачення поступово переходить на суто цифрове мовлення

Українське телебачення поступово переходить на суто цифрове мовлення

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Штраф накладено Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення у зв'язку з трансляцією телеканалом концерту "Перемога. Одна на всіх" 9 травня. (11.07.2018)

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення призупинив аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший" в 9 містах України. Через недофінансування з держбюджету ПАТ НСТУ заборгувало концерну за подачу телесигналу. (18.06.2018)

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) у середу, 1 серпня, відключив аналогове мовлення в Києві та Кіровоградській області. Відключення виконано відповідно до постанови українського уряду від 13 червня. Згідно з нею, термін використання аналогового телебачення для Києва і Кіровоградської області - до 31 липня, для всіх інших регіонів - до 31 серпня.

Нагадаємо, 13 червня уряд України переніс термін відключення аналогового телебачення з 30 червня на 31 липня для Києва та Кіровоградської області і на 31 серпня для всіх інших регіонів. У пояснювальній записці зазначається, що перехід від аналогового до цифрового мовлення - складний технологічний процес, при цьому одномоментне і повсюдне відключення аналогового телебачення неможливе, тому воно має здійснюватися поетапно в різних регіонах країни залежно від готовності мережі та глядацької аудиторії.

У травні український уряд також затвердив перелік населених пунктів у Донецькій, Луганській і Херсонській областях, де дозволено тимчасове аналогове мовлення після переходу на цифрове.

Докладно

Altenpflege Pflegekraft (picture-alliance/dpa/O. Berg)

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