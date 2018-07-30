Україна почала відключати аналогове мовлення

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) у середу, 1 серпня, відключив аналогове мовлення в Києві та Кіровоградській області. Відключення виконано відповідно до постанови українського уряду від 13 червня. Згідно з нею, термін використання аналогового телебачення для Києва і Кіровоградської області - до 31 липня, для всіх інших регіонів - до 31 серпня.

Нагадаємо, 13 червня уряд України переніс термін відключення аналогового телебачення з 30 червня на 31 липня для Києва та Кіровоградської області і на 31 серпня для всіх інших регіонів. У пояснювальній записці зазначається, що перехід від аналогового до цифрового мовлення - складний технологічний процес, при цьому одномоментне і повсюдне відключення аналогового телебачення неможливе, тому воно має здійснюватися поетапно в різних регіонах країни залежно від готовності мережі та глядацької аудиторії.

У травні український уряд також затвердив перелік населених пунктів у Донецькій, Луганській і Херсонській областях, де дозволено тимчасове аналогове мовлення після переходу на цифрове.