Україна похвалилася новою протикорабельною ракетою

Збройні сили України (ЗСУ) провели успішні випробування берегового протикорабельного комплексу "Нептун" з крилатою ракетою. Випробування відбулися в Одеській області. Про це в середу, 5 грудня, заявив міністр оборони Степан Полторак. Під час тестів ракета уразила надводну ціль, яка розташовувалася на відстані 280 кілометрів, повідомили в Раді національної безпеки і оборони.

"Характеристики та завдання, які ми ставили на цьому етапі підтверджені, і навіть є можливості їх збільшити", - цитує Полторака агенція "Інтерфакс-Україна". Для випробувань була задіяна авіація, а також обладнано спецпункт на острові Зміїний.

Відбулися також тести модернізованого зенітно-ракетного комплексу С-125. Він отримав здатність вражати не лише повітряні, але й надводні цілі, додали в РНБО. Під час його перевірки провели вісім пусків та знищили вісім надводних цілей. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що модернізовані комплекси здатні гарантувати надійний захист від агресії як із повітря, так і з моря, і значно посилять оборону узбережжя Чорного й Азовського морів.