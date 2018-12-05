Україна похвалилася новою протикорабельною ракетою

У РНБО кажуть про посилення берегової оборони узбережжя Чорного та Азовського морів.
Міністр оборони Степан Полторак (на фото) повідомив про успішне випробування протикорабельного комплексу "Нептун"
Збройні сили України (ЗСУ) провели успішні випробування берегового протикорабельного комплексу "Нептун" з крилатою ракетою. Випробування відбулися в Одеській області. Про це в середу, 5 грудня, заявив міністр оборони Степан Полторак. Під час тестів ракета уразила надводну ціль, яка розташовувалася на відстані 280 кілометрів, повідомили в Раді національної безпеки і оборони.
"Характеристики та завдання, які ми ставили на цьому етапі підтверджені, і навіть є можливості їх збільшити", - цитує Полторака агенція "Інтерфакс-Україна". Для випробувань була задіяна авіація, а також обладнано спецпункт на острові Зміїний.
Відбулися також тести модернізованого зенітно-ракетного комплексу С-125. Він отримав здатність вражати не лише повітряні, але й надводні цілі, додали в РНБО. Під час його перевірки провели вісім пусків та знищили вісім надводних цілей. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що модернізовані комплекси здатні гарантувати надійний захист від агресії як із повітря, так і з моря, і значно посилять оборону узбережжя Чорного й Азовського морів.