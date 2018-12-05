 Україна похвалилася новою протикорабельною ракетою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Україна похвалилася новою протикорабельною ракетою

У РНБО кажуть про посилення берегової оборони узбережжя Чорного та Азовського морів.

Міністр оборони Степан Полторак (на фото) повідомив про успішне випробування протикорабельного комплексу Нептун

Міністр оборони Степан Полторак (на фото) повідомив про успішне випробування протикорабельного комплексу "Нептун"

Збройні сили України (ЗСУ) провели успішні випробування берегового протикорабельного комплексу "Нептун" з крилатою ракетою. Випробування відбулися в Одеській області. Про це в середу, 5 грудня, заявив міністр оборони Степан Полторак. Під час тестів ракета уразила надводну ціль, яка розташовувалася на відстані 280 кілометрів, повідомили в Раді національної безпеки і оборони.

DW.COM

Військовозобов'язані оперативного резерву першої черги мають взяти участь у зборах, які розпочинаються 3 грудня і триватимуть 20 днів, заявили в Збройних силах України. (03.12.2018)

Кількість охочих в'їхати до України росіян скоротилася приблизно втричі, стверджує керівник ДПС Петро Цигикал. За кілька днів прикордонники не пропустили понад 600 громадян РФ. (04.12.2018)

"Характеристики та завдання, які ми ставили на цьому етапі підтверджені, і навіть є можливості їх збільшити", - цитує Полторака агенція "Інтерфакс-Україна". Для випробувань була задіяна авіація, а також обладнано спецпункт на острові Зміїний.

Відбулися також тести модернізованого зенітно-ракетного комплексу С-125. Він отримав здатність вражати не лише повітряні, але й надводні цілі, додали в РНБО. Під час його перевірки провели вісім  пусків та знищили вісім надводних цілей. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що модернізовані комплекси здатні гарантувати надійний захист від агресії як із повітря, так і з моря, і значно посилять оборону узбережжя Чорного й Азовського морів.

Також за темою

Ukraine - Konflikt - Ukrainische Soldaten

У навчальних центрах ЗСУ розпочалися збори резервістів 03.12.2018

Військовозобов'язані оперативного резерву першої черги мають взяти участь у зборах, які розпочинаються 3 грудня і триватимуть 20 днів, заявили в Збройних силах України.

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

Українська армія та СБУ приведені в повну боєготовність 26.11.2018

Міноборони України наказало привести ЗСУ до стану повної боєготовності після інциденту в Керченській протоці. Верховна Рада розгляне рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske

Штаб ООС: Один український військовий загинув на Донбасі 1 листопада 02.11.2018

Проросійські бойовики 20 разів відкривали вогонь по українських позиціях 1 листопада, один військовий ЗСУ загинув і двоє були поранені.

Реклама

Докладно

Вхід до Центральноєвропейського університету в Будапешті

З Будапешта до Відня

Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана. 

Термінал D аеропорту Бориспіль

Kyiv Boryspil Express: перший млинець глевкий

Менш ніж за тиждень роботи Kyiv Boryspil Express вже двічі ламався. Чому так сталося, пояснюють експерти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  