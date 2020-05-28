Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку - МОЗ

Україна за темпами поширення раку посідає друге місце в Європі. Про це повыдомив Центр громадського здоров'я МОЗ України у неділю, 7 червня, в Міжнародний день людей, які перехворіли на рак.

Як повідомляється на офіційній сторінці ЦГЗ у Facebook, наразі на обліку в країні перебуває майже один мільйон осіб з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії. Інші дані, зокрема загальна кількість зареєстрованих в Україні хворих з онкологією, на сторінці ЦГЗ не наводяться.

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Зазначається, що кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічного захворювання, збільшується з кожним роком. Водночас у тих, хто поборов онкозахворювання, все одно залишається високий ризик розвитку ще одного злоякісного новоутворення, серцево-судинних захворювань, діабету і остеопорозу.

Для покращення реакції організму на лікування, а також щоб пришвидшити одужання, знизити ризик рецидиву і покращити якість життя, Центр громадського здоров'я радить дотримуватися правил здорового харчування, фізичної активності та уважно слідкувати за станом здоров’я.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), рак є однією з основних причин смерті в світі. У лютому 2020 року у опублікованому ВООЗ звіті повідомлялося, що у випадку збереження нинішніх тенденцій протягом наступних 20 роківкількість онкологічних захворювань у світі може зростина 61 відсоток.