Україна, Польща та США підписали меморандум про співпрацю у газовій сфері

Представники України, Польщі та Сполучених Штатів у суботу, 31 серпня, підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики, повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк.

"На зустрічі із міністром енергетики США Ріком Перрі, яка передувала підписанню Меморандуму, ми обговорили важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі", - написав Данилюк у соцмережі Facebook.

За його словами, одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності України стане налагодження поставок зрідженого газу через Польшу. Данилюк назвав день підписання цього меморандуму "історичним" та "ще одним кроком на шляху до енергетичної незалежності не тільки України, а й усієї Європи".

Наразі Польща може постачати в Україну приблизно 1,5 мільярда кубометра газу на рік. З 2021 року, як очікується, зможе постачати 6 мільярдів кубометрів газу. Це відбудеться після розбудови терміналу зрідженого газу в Свіноусті та будівництва газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає Польщу з Норвегією, заявив уповноважений польського уряду в справі стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський, інформує агенція dpa.

Дивитись відео 02:58 Поділитись "Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3EDBK "Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)