Україна, Польща та Литва закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутовіч і Дмитро Кулеба в понеділок, 10 серпня, закликала владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити затриманих напередодні протестувальників.

"Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих минулої ночі", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства закордонних справ України.

Глави зовнішньополітичних відомств висловили впевненість, що поточну ситуацію можна вирішити на благо народу і держави Білорусь "тільки шляхом діалогу" і запропонували сприяння в його налагодженні. "При необхідності, ми відкриті до будь-якої допомоги в сприянні цьому діалогу", - йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України також наголошують, що повністю підтримують незалежну і суверенну Білорусь, і що повага основних свобод і прав людини, включно з демократією і верховенством права, є необхідними для її подальшого розвитку.

Раніше представники Євросоюзу та НАТО також засудили жорсткі дії білоруських правоохоронців щодо протестувальників та закликали владу в Мінську поважати основні свободи громадян. У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас висловився за те, щоб розглянути можливість відновлення санкцій ЄС проти Білорусі в світлі подій останніх днів.

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися протести проти підсумків президентських виборів, переможцем яких оголошено чинного президента країни Олександра Лукашенка. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту і правоохоронців. МВС Білорусі заперечило інформацію про загибель демонстранта.