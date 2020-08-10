Україна, Польща та Литва закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили
Україна, Польща та Литва спільно закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити затриманих протестувальників.
Глави МЗС країн Люблінського трикутника стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі
Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутовіч і Дмитро Кулеба в понеділок, 10 серпня, закликала владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити затриманих напередодні протестувальників.
"Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих минулої ночі", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства закордонних справ України.
Глави зовнішньополітичних відомств висловили впевненість, що поточну ситуацію можна вирішити на благо народу і держави Білорусь "тільки шляхом діалогу" і запропонували сприяння в його налагодженні. "При необхідності, ми відкриті до будь-якої допомоги в сприянні цьому діалогу", - йдеться в заяві.
Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України також наголошують, що повністю підтримують незалежну і суверенну Білорусь, і що повага основних свобод і прав людини, включно з демократією і верховенством права, є необхідними для її подальшого розвитку.
Раніше представники Євросоюзу та НАТО також засудили жорсткі дії білоруських правоохоронців щодо протестувальників та закликали владу в Мінську поважати основні свободи громадян. У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас висловився за те, щоб розглянути можливість відновлення санкцій ЄС проти Білорусі в світлі подій останніх днів.
Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися протести проти підсумків президентських виборів, переможцем яких оголошено чинного президента країни Олександра Лукашенка. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту і правоохоронців. МВС Білорусі заперечило інформацію про загибель демонстранта.
Ніч протестів у Білорусі
Жорсткий розгін
У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.
Ніч протестів у Білорусі
Щонайменше один загиблий
За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.
Ніч протестів у Білорусі
Очікуваний результат
Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.
Ніч протестів у Білорусі
Мінськ - центр протестів
Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.
Ніч протестів у Білорусі
Понад 10 тисяч демонстрантів
Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.
Ніч протестів у Білорусі
Тисячі затриманих
Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.
Ніч протестів у Білорусі
Перед страхом ув'язнення
Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.
Ніч протестів у Білорусі
Розгублений протест
За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.