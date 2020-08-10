 Україна, Польща та Литва закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2020

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Новини

Україна, Польща та Литва закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

Україна, Польща та Литва спільно закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити затриманих протестувальників.

Глави МЗС країн Люблінського трикутника стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі

Глави МЗС країн Люблінського трикутника стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутовіч і Дмитро Кулеба в понеділок, 10 серпня, закликала владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити затриманих напередодні протестувальників.

"Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих минулої ночі", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства закордонних справ України.

Глави зовнішньополітичних відомств висловили впевненість, що поточну ситуацію можна вирішити на благо народу і держави Білорусь "тільки шляхом діалогу" і запропонували сприяння в його налагодженні. "При необхідності, ми відкриті до будь-якої допомоги в сприянні цьому діалогу", - йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України також наголошують, що повністю підтримують незалежну і суверенну Білорусь, і що повага основних свобод і прав людини, включно з демократією і верховенством права, є необхідними для її подальшого розвитку.

Раніше представники Євросоюзу та НАТО також засудили жорсткі дії білоруських правоохоронців щодо протестувальників та закликали владу в Мінську поважати основні свободи громадян. У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас висловився за те, щоб розглянути можливість відновлення санкцій ЄС проти Білорусі в світлі подій останніх днів.

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися протести проти підсумків президентських виборів, переможцем яких оголошено чинного президента країни Олександра Лукашенка. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту і правоохоронців. МВС Білорусі заперечило інформацію про загибель демонстранта.

  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


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