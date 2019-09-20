 Україна поки не призначатиме посла в Росії - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Україна поки не призначатиме посла в Росії - МЗС

Київ не бачить підстав підвищувати статус дипломатичних відносин з Москвою - так відреагували в українському МЗС на заяву Сергія Лаврова, що Росія "не проти" знову обмінятися послами з Україною.

Будівля МЗС України

Будівля МЗС України

Українське міністерство закордонних справ заявило, що Київ поки не планує призначати посла України в Росії. "Зважаючи на продовження російської агресії проти України та окупації Росією українських територій, немає жодних підстав підвищувати статус дипломатичних відносин шляхом призначення посла України", - йдеться у відповіді МЗС на запит агенції "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, в опублікованому 10 лютого інтерв'ю "Российской газете" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ "не проти" призначення російського та українського послів в Україні та Росії відповідно. "Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, щоправда, ніби хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми не будемо проти", - наголосив Лавров.

Посольства РФ і України без послів

Зараз ні посольство РФ в Україні, ні посольство України в Росії не мають послів, посольствами керують тимчасові повірені у справах. Україна відкликала свого посла у Росії після анексії Криму та початку російської агресії на Донбасі у 2014 році. А після відставки у 2016 році дипломатичного представника РФ в Україні Михайла Зурабова Київ не надав згоди на призначення його наступника Михайла Бабича.

Влітку минулого року тоді ще заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що Київ поки не збирається призначати нового посла у РФ.

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