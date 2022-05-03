"Україна переможе": Джонсон представив новий пакет військової допомоги Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 2 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами другої половини вівторка, 3 травня (час київський).

"Україна переможе": звернення Джонсона до Верховної Ради

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Угорщина, як і раніше, відмовляється підтримати ЄС у запровадженні найближчим часом нафтового ембарго проти Росії. Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Петер Сіярто під час візиту до Казахстану заявив, що Будапешт не дасть своєї згоди на розширення санкцій, що передбачає заборону постачання Угорщини російських нафти та газу. В Угорщині немає альтернатив постачанням нафтопроводу "Дружба", яким вона отримує 65 відсотків необхідної їй нафти, пояснив він.

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Великобританія надасть Україні новий пакет допомоги розміром 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 355 мільйонів євро), заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"У нас є новий пакет підтримки - 300 мільйонів фунтів: радари, щоб визначати, де перебуває артилерія, націлена на ваші міста, дрони, щоб посилити вашу піхоту та ваші наступальні сили. Щоб разом з іншими вашими друзями поставити вам зброю, надати вам гуманітарну допомогу, щоб ми могли досягти наших цілей щодо посилення України у такий спосіб, щоб ніхто і ніколи не наважився зазіхати на неї", - сказав Джонсон у зверненні до Верховної Ради.

Також за його словами, найближчими тижнями Лондон надішле Україні протикорабельні ракетні системи Brimstone та броньовані машини для евакуації людей. "Україна переможе, Україна буде вільна", - висловив також упевненість Джонсон.

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