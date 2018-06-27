 Україна перемогла у молодіжному ЧС-2019 з футболу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Новини

Україна перемогла у молодіжному ЧС-2019 з футболу

Вперше в історії українська молодіжна збірна з футболу перемогла у Чемпіонаті світу. Її матч з командою Південної Кореї завершився з рахунком 3:1.

Українська молодіжна збірна перемогла у Чемпіонаті світу-2019

Українська молодіжна збірна перемогла у Чемпіонаті світу-2019

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Молодіжна збірна України з футболу перемогла команду з Південної Кореї в фіналі юнацького Чемпіонату світу-2019. Матч гравців віком до 20 років, який відбувся у суботу, 15 червня, у польському Лодзі, завершився рахунком 3:1 на користь українців.

Рахунок на п'ятій хвилині зустрічі відкрила Південна Корея - гол забив півзахисник Лі Кан Ин. До перерви рахунок зрівняв український нападник Владислав Супряга. На початку другого тайму він же вивів українську команду вперед після передачі захисника Юхима Коноплі. На 89-й хвилині третій гол забив хавбек Георгій Цітаішвілі.

U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2019 | Ukraine v Südkorea (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

Нагадаємо, у півфіналі юніорського ЧС 12 червня українська молодіжна збірна обіграла команду з Італії з рахунком 1:0. Раніше українська молодіжна команда жодного разу не виходила навіть у чвертьфінал цього змагання.

U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2019 | Ukraine v Südkorea (Getty Images/AFP/A. Keplicz)
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