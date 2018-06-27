Україна перемогла у молодіжному ЧС-2019 з футболу

Молодіжна збірна України з футболу перемогла команду з Південної Кореї в фіналі юнацького Чемпіонату світу-2019. Матч гравців віком до 20 років, який відбувся у суботу, 15 червня, у польському Лодзі, завершився рахунком 3:1 на користь українців.

Рахунок на п'ятій хвилині зустрічі відкрила Південна Корея - гол забив півзахисник Лі Кан Ин. До перерви рахунок зрівняв український нападник Владислав Супряга. На початку другого тайму він же вивів українську команду вперед після передачі захисника Юхима Коноплі. На 89-й хвилині третій гол забив хавбек Георгій Цітаішвілі.

Нагадаємо, у півфіналі юніорського ЧС 12 червня українська молодіжна збірна обіграла команду з Італії з рахунком 1:0. Раніше українська молодіжна команда жодного разу не виходила навіть у чвертьфінал цього змагання.