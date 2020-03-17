 Україна отримає 10 мільйонів тестів на коронавірус з Китаю - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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Новини

Україна отримає 10 мільйонів тестів на коронавірус з Китаю - Зеленський

Україна очікує з Китаю найближчими днями 10 мільйонів тестів на коронавірус, які розподілять по всій країні. Також з КНР мають надійти 10 апаратів штучної вентиляції легень і мільйон масок, каже Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив про отримання найближчими днями 10 мільйонів тестів з Китаю

Володимир Зеленський повідомив про отримання найближчими днями 10 мільйонів тестів з Китаю

Упродовж найближчих 48 годин з Китаю в Україну мають привезти 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів на новий коронавірус, які розподілять по всій країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому у соцмережі Facebook в п'ятницю, 20 березня.

Крім того, за словами Зеленського, Україна очікує на прибуття з Китаю 10 апаратів штучної вентиляції легень, одного мільйона масок, сотні тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції, 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфекційної рідини.

А Інститут молекулярної біології Національної академії наук України виготовив та передав першу партію експрес-тестів, зауважив президент України.

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Він також повідомив про одужання першого пацієнта в Україні, в якого виявили коронавірус. "Найперше: ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу", - сказав Зеленський.

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Говорячи про евакуацію українців з-за кордону, Зеленський зазначив, що в Україну повернули вже понад 50 тисяч українських громадян з інших країн. На 20 березня заплановані ще 42 авіарейси, які мають доставити вісім тисяч українців додому.

Президент України закликав жителів країни дотримуватися карантинних заходів та, за можливості, залишатися вдома. 

Нагадаємо, згідно з останніми офіційними даними, в Україні зафіксовано 26 осіб, інфікованих новим коронавірусом, а також три летальні випадки, пов'язані із зараженням коронавірусом.

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