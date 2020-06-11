Україна отримала перший транш кредиту від МВФ

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) обсягом у 2,1 мільярда доларів США. Про це у п'ятницю, 12 червня, повідомив голова Національного банку України Яків Смолій.

"Україна щойно повністю отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів фонду? Відучора кошти надходили частинами в доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено", - написав він у Twitter у п'ятницю.

Він зазначив, що кошти МВФ допоможуть державі в подоланні наслідків пандемії коронавірусу, а також у забезпеченні макрофінансової стабільності. "Водночас отриманий перший транш разом із надходженням пов'язаної фінансової допомоги від ЄС уже збільшив міжнародні резерви до 28,7 мільярда доларів", - повідомив голова Нацбанку.

Нагадаємо, 10 червня рада директорів МВФ затвердила нову 18-місячну програму stand-by для України на близько 5 мільярдів доларів. Згідно з меморандумом з МВФ, після надання першого траншу заплановано чотири перегляди програми.