 Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2021

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Новини

Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19

Майже 3 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від американського виробника Moderna прибуло в Україну безкоштовно в рамках ініціативи COVAX.

Вакцина від коронавірусу компанії Moderna

Вакцина від коронавірусу компанії Moderna

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у неділю, 7 листопада доставив в Україну 2 930 300 доз вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna. Про це йдеться на сайті міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

У фонді наголосили, що згідно з останнім опитуванням, 42 відсотки українців, які ще не вакцинувалися, готові зробити щеплення.

"Вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Будь ласка, отримайте захист зараз", - закликав українців голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Цю поставку Україна отримала безкоштовно в межах глобальної ініціативи COVAX. Загалом у рамках цієї ініціативи ЮНІСЕФ доставив вже майже 7,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу різних виробників - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Як зазначають у фонді, поставки вакцин в рамках ініціативи COVAX продовжаться.

Погіршення ситуації з коронавірусом

Напередодні в Україні зафіксували найбільше смертей від COVID-19 за добу - 793 летальні випадки. За добу 6 листопада в Україні виявили 17 419 нових випадків інфікування, 449 хворих померли.

У МОЗ наголосили, що більше 93 відсотків госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані люди.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щонайменше однією дозою щепили понад 11,3 мільйона людей. Повністю імунізованих у державі - майже 8 мільйонів людей.

Нині більшість областей України входять до так званої "червоної" зони епіднебезпеки, де спостерігається найвищий рівень захворюваності. У таких регіонах діють найсуворіші карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

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