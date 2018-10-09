Україна обговорила з ЄС допомогу в захисті довкілля

Україна очікує від Євросоюзу більшої готовності допомагати країнам "Східного партнерства" в питаннях захисту довкілля. Про це за підсумками засідання міністрів "Східного партнерства" з питань довкілля та змін клімату заявив у розмові з кореспондентом DW міністр екології України Остап Семерак. Засідання представників урядів країн ЄС, а також України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії відбулося у вівторок, 9 жовтня, у Люксембургу.

У такій допомозі мова йде про обмін даними, досвідом, використання фондів ЄС для фінансування реформ в Україні. Так, Семерак уточнив, що під час зустрічі домовилися розпочати переговори про участь України у двох програмах ЄС у сфері екології. Перша з них - це LIFE, інструмент фінансування ЄС дій з охорони довкілля та протидії змінам клімату.

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Друга програма - співпраця з Агентством ЄС з охорони довкілля щодо розміщення на ресурсах ЄС екологічної інформації про Україну, яку збирає українська система моніторингу. "Це важливо для тих, хто ухвалює рішення, бо даватиме змогу порівняти свою ситуацію з динамікою інших країн. А також для громадян, бо тоді вони зможуть розуміти, в якому довкіллі вони живуть, як воно змінюється", - пояснює Семерак.

Досягнення України - ухвалені закони

За словами Семерака, міністри підбили підсумки двох років - адже попередня така зустріч відбулася у жовтні 2016 року. "Ми виглядали дуже пристойно, бо за два роки нам вдалося надолужити дуже багато справ, яких ЄС від нас давно очікував", - заявив українських урядовець.

Йдеться про схвалення і набуття в грудні 2017 року чинності законом про оцінку впливу на довкілля. Ця оцінка має визначати, які наслідки планована господарська діяльність матиме для довкілля. З того часу Україна створила відповідний реєстр. "Сьогодні відзначалося, що український реєстр впливу на довкілля є прозорим, ефективним і може слугувати прикладом не лише для країн "Східного партнерства", але і для деяких країн ЄС", - похвалився Остап Семерак. Ще одним досягненням він називає закон про стратегічну екологічну оцінку, який почне діяти 12 жовтня.

Україна в очікуванні інвесторів

За словами Семерака, на зустрічі позитивно обговорювали і національну стратегію управління відходами до 2030 року. На її виконання розробляється національний план. У той же час міністр не навів прикладів практичного прогресу в поводженні з відходами. Однак він наголошує, що інвестувати в будівництво сміттєпереробних заводів або полігонів - це не справа держави. "Треба створити умови, щоб приватний бізнес приходив і інвестував, а також щоб відходи ставали ресурсом для економіки та виробництва", - додає він. Український міністр вірить, що і вже ухвалена стратегія, і плани, які готуються, "дадуть сигнал бізнесу приходити й інвестувати".

За даними Семерака, на ринку України є кілька сотень компаній, які мають ліцензії на утилізацію небезпечних відходів. Але тих, хто справді це робить - "дуже мало". "У таких умовах західний інвестор не може прийти. Він не може конкурувати з утилізаторами, які імітують роботу", - каже Семерак. А компаній, які би могли належним чином утилізувати агрохімікати, немає взагалі. Семерак сподівається, що зміна підзаконних актів з поводження з агрохімікатами, яка триває зараз, приведе в Україну інвесторів уже найближчим часом.