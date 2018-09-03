 Україна не денонсує, а не подовжить договір про дружбу з РФ - Ірина Геращенко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2018

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Україна не денонсує, а не подовжить договір про дружбу з РФ - Ірина Геращенко

Денонсація і непролонгація є різними поняттями, пояснила перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко. У випадку з договором про дружбу з РФ йдеться саме про непролонгацію.

Договір про дружбу з РФ не буде подовжений

Договір про дружбу з РФ не буде подовжений

Україна не подовжуватиме дію договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією, і це не буде денонсацією, заявила перша віце-спікерка Верховної Ради України Ірина Геращенко. "Не йдеться про якісь денонсації, тому що ми вимагатимемо від Росії в усіх міжнародних судах відповідати за те, що вони порушили цю угоду", - наголосила Геращенко на засіданні погоджувальної ради українського парламенту в понеділок, 3 вересня.

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Вона пояснила, що денонсація і непролонгація не є синонімічними поняттями. "Йдеться виключно про непролонгацію", - зауважила віце-спікерка Верховної Ради.

Як уточнила Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook, Росія першою порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство чотири роки тому, і Україна свої міжнародні позови проти країни-агресора будуватиме якраз на порушенні Москвою ключових статей договору - про повагу до територіальної цілісності та суверенітету України та непохитність українських кордонів. "І це Кремль прагнув офіційно розірвати договір руками України, тому що немає угоди - немає відповідальності", - зазначила вона.

Водночас, за її словами, на сьогодні ситуація така: восени дія договору про дружбу з РФ потребуватиме пролонгації, і, як правило, це відбувалося автоматично, "але про автоматичну пролонгацію договору про дружбу з країною-агресором не може бути й мови". На її переконання, подовжувати дію договору неможливо, тому що "немає ні дружби, ні співробітництва, а є війна і російська агресія".

28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від міністерства закордонних справ пакета документів для початку процедури припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією. 30 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що МЗС підготувало пакет документів для денонсації договору.

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