Україна не денонсує, а не подовжить договір про дружбу з РФ - Ірина Геращенко

Україна не подовжуватиме дію договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією, і це не буде денонсацією, заявила перша віце-спікерка Верховної Ради України Ірина Геращенко. "Не йдеться про якісь денонсації, тому що ми вимагатимемо від Росії в усіх міжнародних судах відповідати за те, що вони порушили цю угоду", - наголосила Геращенко на засіданні погоджувальної ради українського парламенту в понеділок, 3 вересня.

Вона пояснила, що денонсація і непролонгація не є синонімічними поняттями. "Йдеться виключно про непролонгацію", - зауважила віце-спікерка Верховної Ради.

Як уточнила Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook, Росія першою порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство чотири роки тому, і Україна свої міжнародні позови проти країни-агресора будуватиме якраз на порушенні Москвою ключових статей договору - про повагу до територіальної цілісності та суверенітету України та непохитність українських кордонів. "І це Кремль прагнув офіційно розірвати договір руками України, тому що немає угоди - немає відповідальності", - зазначила вона.

Водночас, за її словами, на сьогодні ситуація така: восени дія договору про дружбу з РФ потребуватиме пролонгації, і, як правило, це відбувалося автоматично, "але про автоматичну пролонгацію договору про дружбу з країною-агресором не може бути й мови". На її переконання, подовжувати дію договору неможливо, тому що "немає ні дружби, ні співробітництва, а є війна і російська агресія".

28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від міністерства закордонних справ пакета документів для початку процедури припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією. 30 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що МЗС підготувало пакет документів для денонсації договору.