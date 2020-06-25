 Україна на ТКГ надала план проведення місцевих виборів в ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2020

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Україна на ТКГ надала план проведення місцевих виборів в ОРДЛО

На засіданні Тристоронньої контактної групи Україна надала календарний план проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Засідання ТКГ: Україна надала план з проведення місцевих виборів

Засідання ТКГ: Україна надала план з проведення місцевих виборів

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося у четвер, 25 червня, в режимі відеоконференції, надала надала календарний план підготовки та проведення місцевих виборів. Про це у ввечері четвер, 25 червня, повідомила пресслужба Офісу президента України.

"У рамках робочої групи з політичних питань українська делегація надала сторонам консультацій календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, під час дискусії українська сторона в ТКГ підкреслила важливість встановлення стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню. В рамках робочої групи з питань безпеки обговорювалася низка пропозицій стосовно протимінної діяльності та забезпечення безпеки для мирного населення, нових точок розведення сил і засобів, забезпечення сталого припинення вогню.

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Також в рамках гуманітарної групи обговорювалися питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх". Під час засідання українська делегація знову підкреслила готовність відкрити два нових пункти пропуску в Луганській області.

Наступний раунд консультацій в рамках ТКГ запланований на 8 липня.

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