Україна назвала умови для відвідання ОБСЄ засуджених сепаратистів

Українська сторона у п'ятницю, 22 березня, поінформувала ОБСЄ, що представники організації зможуть відвідати засуджених в Україні сепаратистів, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Відвідини можуть відбутися за умови, що координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш відвідає всіх українських заручників у ОРДЛО. Також представник ОБСЄ зможе відвідати ув'язнених в Україні російських громадян, але так само після того, як спочатку побуває в українців-заручників у Росії.

Представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що Фріш планує відвідати окуповані території та в'язниці на українській стороні на початку квітня. Українська ж сторона, за її словами, погодиться на "дзеркальних" умовах.

"Ми вимагаємо від ОБСЄ відвідати всіх наших заручників на окупованій території (…) лише тоді Україна надасть доступ представникам ОБСЄ до сепаратистів, які перебувають в українських в'язницях", - зазначила Ірина Геращенко на зустрічі неформальної депутатської групи "Мінська платформа" в українському парламенті.

За словами віце-спікерки, до списку осіб, яких мають намір відвідати представники ОБСЄ в українських в'язницях, включають також громадян РФ. "Тут наша відповідь очевидна. Лише якщо Фріш відвідає в'язниці в Росії і побачить Гриба, Сенцова, Кольченка, Сущенка, він зможе побачити засуджених в Україні росіян. Ніяк інакше", - наголосила Геращенко.