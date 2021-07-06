 Україна надасть Литві допомогу у вигляді колючого дроту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Новини

Україна надасть Литві допомогу у вигляді колючого дроту

Україна надасть Литві колючий дріт для зміцнення кородону цієї країни з Білоруссю, де критично зросла кількість нелегальних мігрантів.

Литві бракує колючого дроту для створення загорожі на кордоні з Білоруссю

Литві бракує колючого дроту для створення загорожі на кордоні з Білоруссю

Україна має намір надати Литві як гуманітарну допомогу колючий дріт для зміцнення державного кордону з Білоруссю в зв'язку зі збільшенням потоку нелегальних мігрантів. Відповідний проєкт указу президента було схвалено на засіданні українського уряду в середу, 28 липня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, презентуючи документ, зазначив, що його розроблено за дорученням прем'єр-міністра в зв'язку з критичною ситуацією, що склалася на кордоні Литви з Білоруссю, і відповідним зверненням литовської сторони про надання їй допомоги.

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За словами Кулеби, в період із 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському держкордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють із території Білорусі на територію Литви. "У зв'язку з цим литовська сторона, відчуваючи нестачу технічних засобів облаштування кордону, звернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді відповідного колючого дроту для зміцнення кордону", - сказав Кулеба.

Він попросив колег підтримати проєкт цього рішення, підкресливши, що Литва є другом України і завжди підтримує Київ у критичних ситуаціях.

Нагадаємо, що в травні Литва вирішила виділити Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

28 липня Україна відзначила першу річницю заснування з Польщею та Литвою "Люблінського трикутника" - тристоронньої платформи для політичної, економічної та соціальної співпраці між країнами.

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