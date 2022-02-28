 Україна купить німецькі броньовані машини Marder | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.04.2022

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Україна

Україна купить німецькі броньовані машини Marder

46-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 10 квітня.

Бронетранспортери Marder перед відправкою в Україну мають бути модернізовані

Бронетранспортери Marder перед відправкою в Україну мають бути модернізовані

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину дня 10 квітня (час київський):

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Україна купуватиме німецькі бронетранспортери Marder. До кінця року німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Києву 35 машин, повідомляє Reuters з посиланням на Bild am Sonntag. Нині ця списана техніка, яка донедавна була на службі у Бендесверу, перебуває на капітальному ремонті і модернізації. Український уряд і Rheinmetall не коментують цю інформацію, пише Reuters. Раніше Україна закликала німецький уряд надати бронемашини Marder, які перебувають на службі у Бундесвері. Таким чином, техніка швидше опинилася би у розпорядженні України. Однак міністерство оборони Німеччини заявило, що бронемашини наразі потрібні Бундесверу. Посол України у Німеччині Андрій Мельник днями закликав Німеччину розпочати поставки бронемашин з одного екземпляра на тиждень. "Нам потрібна важка зброя. Бронемашина Marder - можливий варіант", - сказав Мельник виданню The Pioneer. 

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Бронетранспортери Marder перед відправкою в Україну мають бути модернізовані

Україна купить німецькі броньовані машини Marder

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