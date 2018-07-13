 Україна й Airbus helicopters підписали контракт на постачання 55 вертольотів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Україна й Airbus helicopters підписали контракт на постачання 55 вертольотів

Україна придбає 55 французьких вертольотів за півмільярда євро. Вони призначені для нагляду за кордоном, виконання поліцейських функцій та цивільного захисту.

Гелікоптер H145M компанії Airbus Helicopters (архівне фото)

Гелікоптер H145M компанії Airbus Helicopters (архівне фото)

Уряд України та концерн Airbus helicopters у суботу, 14 липня, підписали контракт на придбання 55 вертольотів  для потреб Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, прикордонної служби та Нацгвардії. Церемонія підписання відбулася в Києві за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, глави МВС України Арсена Авакова і посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, передає агенція "Інтерфакс-Україна". З української сторони контракт підписав директор держпідприємства УАТП "Хорив-АВІА" Геннадій Балла, з французької - генеральний виконавчий директор Airbus helicopters Бруно Евен.

 

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, було укладено контракт на поставку 55 вертольотів для всіх підрозділів МВС. Вертольоти будуть призначені для широкому спектру завдань: нагляду за кордоном, виконання поліцейських функцій, місії цивільного захисту.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про бажання створити в Україні сервісний центр обслуговування авіатехніки Airbus."Можливо це буде регіональний центр, не тільки на Україну, а й на інші країни", - сказав він.

Згідно з контрактом, в Україну надійдуть 21 вертоліт Н225, 10 вертольотів Н145 і 24 вертольоти Н125. Вартість контракту становить 555 мільйонів євро і враховує як закупівлю вертольотів, так і технічну підтримку і навчання пілотів та персоналу. Частину коштів надає пул французьких банків, а також казначейство Франції у формі середньострокових кредитів, йдеться в повідомленні прес-служби українського уряду.

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За даними французького видання La Tribune, поставка перших чотирьох вертольотів H225 Super Puma запланована на 2018 рік. Частина закуплених машин будуть новими, частина вертольотів, зокрема, важкі H225 вантажопідйомністю понад 10 тонн, належать французькій лізинговій компанії Parilease.

У 2017 році МВС України заявило про створення в 2018 році державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації, яка буде оснащена вертольотами українського і західного виробництва. У держбюджеті 2018 року на створення єдиної системи авіабезпеки та цивільної оборони передбачено 900 мільйонів гривень. Ще 400 мільйонів гривень повинні бути виділені на придбання, модернізацію і ремонт вертолітної техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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