Україна й Туреччина домовилися до кінця року завершити переговори про ЗВТ

Президент України Петро Порошенко у суботу, 3 листопада, зустрівся у Стамбулі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час зустрічі вони домовилися завершити до кінця цього року переговори щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі.

"На цьому засіданні ми домовилися до кінця року завершити переговори щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі", - повідомив Реджеп Таїп Ердоган на брифінгу після завершення переговорів, передає агенція "Українські Новини". Він додав, що укладення угоди дасть змогу збільшити взаємний товарообіг до 10 мільярдів доларів на рік. Окрім того, сторони підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері розвитку.

Після переговорів глав двох держав відбулося сьоме засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під їхнім головуванням, повідомила прес-служба українського президента.

Турецький президент також вкотре заявив, що Анкара не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, передає агенція Anadolu. Він відзначив, що Туреччина виступає за "якнайшвидше припинення напруженості на Сході України і сподівається на врегулювання проблеми мирними і дипломатичними шляхами". Реджеп Таїп Ердоган також заявив, що Анкара підтримує територіальну цілісність, незалежність, і суверенітет України і буде охороняти права і інтереси кримських татар, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Політичні лідери двох країн також домовилися продовжити зусилля для звільнення незаконно ув'язнених українців в Росії та анексованому Криму.

Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter, що вдячний турецькому президентові Ердогану "за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму і засудження агресії РФ на Сході України".

Порошенко також заявив, що Україна розраховує на допомогу Туреччини у вирішенні питання з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Ми довіряємо Туреччині і будемо раді, якщо вона візьме участь у відновленні миру на Донбасі і розмістить свою миротворчу місію у складі місії ООН", - сказав президент України, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Цього ж дня міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із турецьким колегою Хулусі Акаром. Вони обговорили питання щодо посилення безпеки у Чорноморському регіоні та подальший розвиток військового співробітництва між Україною та Туреччиною, повідомив Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

Раніше цього ж дня Петро Порошенко зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм. Вони підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом.