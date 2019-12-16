 Україна й Росія принципово порозумілися щодо газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

Україна й Росія принципово порозумілися щодо газу

Під час тристоронніх газових переговорів у Берліні Київ і Москва напрацювали протокол, що наблизить підписання договору про транзит російського газу українською ГТС, повідомив Олексій Оржель.

Київ і Москва принципово порозумілися щодо транзиту газу

Тристоронні газові переговори в Берліні за участю Росії, України та Європейської Комісії завершилися напрацюванням протоколу, що наблизить підписання угоди про транзит російського газу Україною. Про це в четвер, 19 грудня, заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель журналістам.

"Ми добре попрацювали, добре відпрацювали протокол, який наближає нас до вирішення", - сказав український урядовець, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". За словами Оржеля, ці напрацювання ще має узгодити політичне керівництво у Києві та Москві.

Схожу заяву зробив і міністр енергетики РФ Олександр Новак. Підготовлений протокол він назвав "детальним" й "у високому ступені готовності". Російський міністр так само зауважив, що цей документ ще  "вимагає узгодження" і висловив сподівання, що вже "найближчим часом" сторони вийдуть "на остаточні домовленості", цитує "Інтерфакс".

Шефчович каже про "принципову згоду" сторін

Водночас заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, котрий також брав участь у переговорах, повідомив, що в Берліні Україна й Росія досягли принципової угоди щодо транзиту газу.

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна і РФ досягнуть домовленостей під час газових переговорів. За його словами, транзит російського газу через Україну збережеться. (19.12.2019)

Росія не має наміру припиняти транзит газу територією України, але питання полягає в економічній доцільності, запевняє Володимир Путін. Тим часом у "Нафтогазі" повідомили про завершення консультацій з "Газпромом". (06.12.2019)

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"Ми досягли угоди в принципі", - сказав він журналістам в Берліні за підсумками багатогодинних переговорів.

"Досягнуті нами принципові домовленості завтра обговорять у столицях", - уточнив представник Єврокомісії. За його словами, це "позитивні новини для Європи, Росії та України".

За даними інформагенції dpa, досягнуті домовленості стосуються таких аспектів, як термін дії майбутньої угоди, а також щорічних обсягів російського газу, що прокачуватиметься українськими газопроводами.

Водночас неназвані джерела "Інтерфаксу" запевняють, що протокол підготовлено з усього комплексу питань, що стосуються відносин Росії та України в газовій сфері.

Як повідомлялось, газові перемовини між Україною, Росією та ЄС тривають з липня 2018 року. Тривалий час у них не було прогресу. У вересні 2019 року Росія погодилась на контракт за правилами ЄС, однак наполягає на врегулюванні судових претензій між "Нафтогазом" та "Газпромом" за так званим "нульовим варіантом" у рамках мирової угоди.

Тим часом "Нафтогаз" дав зрозуміти, що готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 до двох мільярдів доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу територією України, нагадують "Українські новини".

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