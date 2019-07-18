Україна й Молдова планують побудувати магістраль, що з'єднає Київ і Кишинів за 5 годин

Президент України Володимир Зеленський домовився з президенткою Молдови Майєю Санду про створення президентської ради для вирішеня спільних завдань. Про це він заявив за підсумками двосторонніх переговорів у Києві, у вівторок 12 січня. За його словами, йдеться про "спільний намір відновити діалог на вищому рівні й зробити його динамічним і найголовніше - зробити його результативним". Він також додав, що сторони дійшли згоди, що пріоритетними сферами "для спільного економічного імпульсу" України та Молдови будуть сфери енергетики, інфраструктури і транспорту, зокрема транзиту.

На перемовинах, зокрема, йшлося і про питання будівництва автомобільної магістралі, яка з'єднає столиці двох держав, а також нового транскордонного мосту через Дністер. "Один з проєктів, який обговорювався під час зустрічі, стосується розвитку дорожньої інфраструктури на трасі "Кишинів - Сорока - Ямпіль - Київ", - повідомила Санду, слова якої наводить агенція "Українські Новини". За словами Санду, проєкт дозволить створити найшвидший маршрут із центрального регіону України в країни Центральної і Південно-Східної Європи.

Зеленський, своєю чергою, назвав цей задум "амбіційною ідеєю". За його словами, проєкт передбачає будівництво сучасної магістралі, що "з'єднає Київ і Кишинів". "З цією метою ми обговорили будівництво прикордонно-мостового переходу через Дністер, який скоротить відстань між столицями наших держав до 5 годин", - пояснив Зеленський. На його думку, будівництво моста "Ямпіль - Косеуць" спростить транзит, а також активізує торгівлю і контакти між людьми. Санду зазначила, що до реалізації проєкту можуть залучити європейських партнерів.

Співпраця з ЄС і ID-паспорти

Зеленський і Санду підтвердили також готовність і надалі співпрацювати для зміцнення ініціативи "Східне партнерство", особливо в контексті підготовки до Саміту Східного партнерства 2021 року. "Ми вважаємо за необхідне подальший розвиток формату співпраці "ЄС + три партнери" і закликаємо ЄС поглибити діалог щодо ПВЗВТ (Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та ЄС - Ред.) й поширити його на інші аспекти співпраці та поступової галузевої інтеграції, зокрема у сферах юстиції, цифрової економіки, енергетики, транспорту і довкілля", - зазначається в спільній заяві президентів за підсумками переговорів у Києві у вівторок.

Крім того, Зеленський вказав на важливість запровадження дозволу про перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами. "Ми наголошуємо на важливості запровадити взаємний перетин кордону за ID-паспортами", - заявив Зеленський, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Також Зеленський і Санду наголосили на взаємній підтримці територіальної цілісності України та Молдови й на тому, що обидві країни прагнуть однієї мети - членства в ЄС і задля цього готові поглиблювати регіональну співпрацю.