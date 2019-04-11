 Україна Зеленського - надія, народжена гнівом | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.04.2019

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Україна

Україна Зеленського - надія, народжена гнівом

Комік Володимир Зеленський з рекордним результатом переміг у другому турі виборів президента України. Чому країна йому повірила, і що на неї чекає - у матеріалі DW.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

За підсумками виборів президента Україна встановила відразу кілька рекордів. Якщо офіційні підсумки другого туру, що відбувся у неділю, 21 квітня, підтвердять дані екзитполів, тепер уже колишній комік і шоумен Володимир Зеленський отримає майже три чверті відсотків голосів. Такого не було за майже 30 років незалежності нинішньої України. При цьому чинний президент Петро Порошенко програв з відставанням майже в три рази. За нього проголосували близько 25 відсотків виборців.

Інший рекорд - швидкість, з якою Зеленський завоював президентське крісло. Оголосивши про свою кандидатуру в новорічну ніч, комік за три місяці вийшов в лідери першого туру з 30 відсотками, а за три тижні - в другому турі - поліпшив результат в 2,5 рази. Нарешті, третій рекорд - це те, що вибори виграв не професійний політик, а новачок, актор, причому який зіграв роль шкільного вчителя, який став президентом у популярному телесеріалі "Слуга народу".

У чому секрет успіху Зеленського

Як так вийшло, що 41-річний дебютант у політиці, який оголосив про свою кандидатуру за три місяці до виборів, не маючи чіткої програми і майже не ведучи виборчу кампанію, отримав такий кредит довіри?

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Результат Зеленського виглядає несподіваним лише на перший погляд. Українські соціологи роками фіксують низький рівень довіри до політиків. Водночас у виборців є великий запит на нові обличчя. За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в квітні 2018 року, тобто за рік до виборів, Зеленський мав найвищий рейтинг симпатій в списку з майже 30 імен. До нього позитивно ставилися 40 відсотків респондентів, стільки ж - нейтрально, а негативно - 11. У Порошенка баланс був протилежний. До президента позитивно ставилися близько 10 відсотків, 13 нейтрально і трохи більше 70 відсотків - негативно. Тому перемога Зеленського - результат розчарування президентом, розчарування, що межує з гнівом. Про це заявив і сам Зеленський на дебатах на стадіоні в Києві напередодні другого туру, коли сказав Порошенкові: "Я не ваш опонент, я ваш вирок".

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Після підрахунку 85,5 відсотка протоколів Центральною виборчою комісією комік Володимир Зеленський впевнено перемагає в другому турі виборів президента України. (22.04.2019)

В Україні 21 квітня відбувся другий тур виборів президента. За даними екзит-полів, перемогу в ньому впевнено здобуває шоумен Володимир Зеленський. Петро Порошенко визнав поразку. DW вела хроніку подій. (21.04.2019)

За даними екзит-полів відомий шоумен та "слуга народу" Володимир Зеленський набирає вражаючі 73 відсотки голосів. Його команда однак не поспішає пояснювати, хто і як виконуватиме передвиборчі обіцянки кандидата. (22.04.2019)

Але були й інші причини. Українці в принципі неохоче переобирають своїх лідерів. З п'яти президентів це вдалося лише Леонідові Кучмі. Порошенко, на думку оглядачів, недооцінив бажання змін в суспільстві й переоцінив власні успіхи, до яких він відносить, перш за все, зовнішню політику - безвізовий режим і економічну інтеграцію з Євросоюзом. У внутрішній політиці до Порошенка зростала кількість претензій - від розпочатої після анексії Росією Криму проукраїнської культурної політики, перейменування радянських назв міст, сіл і вулиць, до зростання цін на газ і звинувачень в корупції проти його оточення. Спроба Порошенка позиціонувати себе в ролі верховного головнокомандувача під час війни на Донбасі не спрацювала, зусилля в створенні незалежної від Росії нової православної церкви не додали йому симпатій у певних колах виборців.

На думку більшості аналітиків, кампанія Порошенка виглядала слабко, без нових ідей ні за формою, ні за змістом. У той же час конкурент Зеленський хоч і відмовчувався і уникав інтерв'ю, але успішно зробив ставку на молодь і привернув її увагу за допомогою соціальних мереж. Запропоновані ним дебати на стадіоні стали новим явищем для української демократії.

Чи піде Зеленський на компроміс з Москвою?

Порошенко втратив підтримку центру України, областей в серці країни, чий вплив зріс після втрати Криму і частини Донбасу. Це стосується і найбільш густонаселеної області - Дніпропетровської. Можливо, високий результат Зеленського там пов'язаний і з фактором земляка, адже він - уродженець Кривого Рогу, другого за величиною промислового міста області. Максимальну підтримку він отримав в російськомовних областях на півдні і сході України - там, де раніше вигравали кандидати, які виступають за зближення з Росією.

Те, як поведе себе у відносинах з Москвою Зеленський, вважається одним з головних тестів його президентства. Поки він небагатослівний і каже про прихильність нинішньому курсу на євроінтеграцію. Але критики очікують від нього більш компромісного тону в переговорах із Кремлем, на що Зеленський сам натякав. Одним із ключових пунктів обіцяє стати доля фактично заморожених мінських угод з реінтеграції в Україну сепаратистських регіонів Донецької та Луганської областей.

Головні ризики України після перемоги Зеленського

Щоб зрушити цей процес з мертвої точки і провести інші реформи, Зеленському знадобиться більшість в парламенті. Вибори заплановані на осінь. Соціологи прогнозують його нещодавно створеній партії "Слуга народу" лідерство, але багато чого буде залежати від перших місяців правління нового президента і того, кого він приведе у владу. Поки це питання - відкрите. Чинний президент уже заявив, що залишиться в політиці і буде захищати те, що він вважає своїми досягненнями. "У нового президента буде сильна опозиція", - пообіцяв Порошенко.

Одним із головних ризиків для України після перемоги Зеленського, схоже, буде загроза нового протистояння в суспільстві. Вибори розкрили стару лінію розколу на умовний прозахідний і проросійський табір, додавши нову - в лавах прозахідного табору є прихильники і противники Зеленського. Ще одним ризиком є ​​можливе посилення впливу олігархів, яке критики майбутнього президента пов'язують з його недосвідченістю. Після першого туру Порошенко публічно заявив, що вважає Зеленського маріонеткою Ігоря Коломойського. Сам Зеленський будь-які політичні зв’язки з олігархом, який залишив Україну, відкидає.

Нарешті, серйозним викликом для нового президента оглядачі називають високий рівень очікувань і надій населення. Однак, на відміну від попередників, в одному в нього може бути перевага в порівнянні з ними, адже Зеленський заявив, що буде президентом тільки один термін.

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Володимир Зеленський

Україна Зеленського - надія, народжена гнівом

DW про причини перемоги Зеленського на виборах в Україні та прогнозах на його президентство.  

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