 Україна звернулася до ЄСПЛ у справі українських моряків у Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2019

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Новини

Україна звернулася до ЄСПЛ у справі українських моряків у Росії

У зверненні до Європейського суду з прав людини уряд України просить визнати факт порушення Росією прав людини під час захоплення та утримання під вартою українських моряків.

Українські моряки в РФ

Конвоювання українського моряка, затриманого після інциденту в Керченській протоці, 27 листопада 2018 року

Український уряд просить Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнати факт порушення прав захоплених Росією 24 українських військових моряків. Відповідну заяву уряд України подав до ЄСПЛ у понеділок, 7 січня, повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина, котрий є уповноваженим у справах ЄСПЛ, написавши про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків в ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення і захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018 року", - написав Ліщина.

Утримання цих моряків у російських пенітенціарних закладах український уряд і надалі вважає "незаконним". Крім того, у заяві наголошується на необхідності притягти винних у цьому до кримінальної відповідальності, зазначив Ліщина. Він також наголосив, що скоєне російською стороною - порушення окремих положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним знову закликала його звільнити українських моряків. Сторони також обговорили ситуацію у Сирії. (29.12.2018)

Двоє останніх моряків із захоплених Росією українських кораблів назвали себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола полозов. Росія відмовляється визнавати за ними цей статус. (27.12.2018)

Раніше російський адвокат Микола Полозов, який координує роботу зі звільнення в РФ українських моряків, розповів в інтерв'ю DW, що питання звільнення українських моряків є політичним. "Безумовно, питання долі моряків не залежить ні від слідства, ні від суду. Рішення лежить у площині ухвалення політичних рішень Кремлем і особисто президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначив адвокат. Він додав, що якщо російська влада ухвалить позитивне рішення щодо звільнення моряків, то воно не обумовлюватиметься жодними процесуальними діями.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і пізніше заарештовані 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими та відмовилися від дачі свідчень.

Так само військовополоненими їх вважають і в Києві. Натомість Москва звинувачує цих моряків у "незаконному перетині кордону" та ще й із "застосуванням насильства або загрозою його застосування", нагадує інформагенція "Інтерфакс". Російські посадовці відкидають звинувачення, що ці українці - військовополонені. У Москві наголошують, що Росія та Україна офіційно не перебувають у стані війни чи збройного протистояння.

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