Україна закриває авіасполучення з Італією через епідемію - Шмигаль

Україна скасовує авіасполучення з Італією через поширення в цій країні коронавірусу. Про це в середу, 11 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Сьогодні було рішення і авіакомпанії приступили до його виконання - фактично скасувати авіасполучення з Італією. В подальшому будем спостерігати за тими країнами, де буде розповсюджуватися цей вірус і також будемо рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення", - повідомив він.

Окрім того, з 219 пунктів пропуску на українському кордоні з 12 березня працюватиме лише 49. "Заходи на кордонах, в аеропортах, пунктах пропуску вживаються. Наступні заходи будуть вживатися по мірі того, як буде розвиватися ситуація в країні", - зазначив прем'єр.

Серед закритих пунктів пропуску також ті, які знаходяться на кордоні із самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР". За словами прем'єра, там здійснюється температурний контроль громадян. Він зазначив, що поки запровадження обмеження руху всередині України не розглядається.

Тим часом з аеропорту "Бориспіль" до лікарні відвезли громадянку Китаю, у якої виявили симптоми зараження коронавірусом, повідомило видання hromadske. Також у Запорізькій обладміністрації повідомили про госпіталізацію з підозрою на коронавірус жінки, яка прибула з Італії.

Раніше цього дня український уряд затвердив заходи пов'язані із загрозою епідемії коронавірусу COVID-19 в країні. Зокрема, по всій території України запроваджується карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Водночас, на сайті уряду поки не зазначається, з якого моменту карантин набуде чинності.

Також уряд України ухвалив рішення обмежити проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб, однак це не стосуватиметься заходів державної необхідності. Проведення спортивних змагань залишається можливим за умови дозволу міжнародних організацій та без допуску глядачів.