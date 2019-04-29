 Україна закликає не визнавати російські паспорти для жителів ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Україна закликає не визнавати російські паспорти для жителів ОРДЛО

МЗС України звернулося до міжнародних партнерів із закликом не визнавати паспорти РФ для українських жителів окупованих територій Донбасу.

Будівля МЗС України

Будівля МЗС України (фото з архіву)

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест через початок роботи на території Ростовської області РФ центрів видачі російських паспортів громадянам України, що мешкають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, і закликає міжнародну спільноту не визнавати такі документи. Про це йдеться у заяві міністерства, опублікованій у вівторок, 30 квітня.

"Україна звертається до міжнародних партнерів не визнавати і не приймати документи, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій і Луганській областях України, з порушенням Конституції та законодавства України, а також будь-які правочини, здійснені з такими документами", - зазначається у документі.

У зв'язку з цим міністерство закликало посилити "консолідований політико-дипломатичний тиск на Кремль", зокрема шляхом розширення персональних і секторальних санкцій проти Росії.

DW.COM

Після рішення Володимира Путіна надавати жителям Донбасу паспорти РФ за спрощеною процедурою Верховна Рада України закликала світ посилити санкції проти Росії. (25.04.2019)

Також у МЗС зазначили, що дії РФ демонструють "абсолютну зневагу" до норм і принципів міжнародного права. У міністерстві оцінили рішення Москви щодо надання громадянства українцям ОРДЛО як свідомий курс на ескалацію, що фундаментально підриває мінські домовленості. У відомстві зазначили, що видача російських паспортів українським громадянами не буде визнаватися Україною і не вплине на належність жителів ОРДЛО до українського громадянства.

Нагадаємо, що у селі Покровське Некліновського району Ростовської області РФ у вівторок, 30 квітня, відкрився центр видачі російських паспортів жителям самопроголошеної "Донецької народної республіки". Центр розпочав роботу в тестовому режимі. Представник головного управління у справах міграції міністерства внутрішніх справ РФ Кирило Алзінов уточнив журналістам, що в цьому центрі отримувати паспорти зможуть тільки жителі "ДНР". Центр видачі паспортів жителям сусідньої самопроголошеної "ЛНР" відкрився у Ростовській області напередодні.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок уже засудили у Євросоюзі та США. 27 квітня Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу. "Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив він.

Дивитись відео 03:43

Російський паспорт жителям ОРДЛО: навіщо це Кремлю? (26.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Російський паспорт жителям ОРДЛО: навіщо це Кремлю? (26.04.2019)  

Також за темою

Russian President Putin speaks during annual news conference in Moscow

Путін заговорив про спільне громадянство України та Росії 29.04.2019

Президент Росії вирішив, що із Володимиром Зеленським можна домовитися, та не виключає, що незабаром дві країни матимуть спільне громадянство.

Ukraine Kiew Georgi Tuka

Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий 29.04.2019

Першими російське громадянство в ОРДЛО отримають проросійські бойовики, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Тим часом у Росії відкрився перший центр видачі паспортів.

Ukraine | Präsident Poroshenko

Порошенко: Росія готує наступний крок агресії проти України 24.04.2019

Петро Порошенко звинувачує РФ у підготовці до анексії українського Донбасу чи створенні російського анклаву в Україні. У команді Зеленського зазначили, що розраховують на посилення міжнародних санкцій проти РФ.

Реклама

Докладно

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Утім, соціалісти разом з ймовірними партнерами з "Подемос" не здобувають більшості, необхідної для формування уряду.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  