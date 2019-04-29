Україна закликає не визнавати російські паспорти для жителів ОРДЛО

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест через початок роботи на території Ростовської області РФ центрів видачі російських паспортів громадянам України, що мешкають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, і закликає міжнародну спільноту не визнавати такі документи. Про це йдеться у заяві міністерства, опублікованій у вівторок, 30 квітня.

"Україна звертається до міжнародних партнерів не визнавати і не приймати документи, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій і Луганській областях України, з порушенням Конституції та законодавства України, а також будь-які правочини, здійснені з такими документами", - зазначається у документі.

У зв'язку з цим міністерство закликало посилити "консолідований політико-дипломатичний тиск на Кремль", зокрема шляхом розширення персональних і секторальних санкцій проти Росії.

Також у МЗС зазначили, що дії РФ демонструють "абсолютну зневагу" до норм і принципів міжнародного права. У міністерстві оцінили рішення Москви щодо надання громадянства українцям ОРДЛО як свідомий курс на ескалацію, що фундаментально підриває мінські домовленості. У відомстві зазначили, що видача російських паспортів українським громадянами не буде визнаватися Україною і не вплине на належність жителів ОРДЛО до українського громадянства.

Нагадаємо, що у селі Покровське Некліновського району Ростовської області РФ у вівторок, 30 квітня, відкрився центр видачі російських паспортів жителям самопроголошеної "Донецької народної республіки". Центр розпочав роботу в тестовому режимі. Представник головного управління у справах міграції міністерства внутрішніх справ РФ Кирило Алзінов уточнив журналістам, що в цьому центрі отримувати паспорти зможуть тільки жителі "ДНР". Центр видачі паспортів жителям сусідньої самопроголошеної "ЛНР" відкрився у Ростовській області напередодні.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок уже засудили у Євросоюзі та США. 27 квітня Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу. "Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив він.