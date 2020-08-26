Україна забороняє в'їзд іноземців до 28 вересня

Кабінет Міністрів України через пандемію заборонив в'їзд до країни іноземців з 29 серпня по 28 вересня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 26 серпня.

"З метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби COVID-19, міністерство внутрішніх справ пропонує внести зміни до постанови Кабміну (...) Передбачається на термін дії карантину тимчасово заборонити в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, крім певних категорій осіб", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує інформагенція "Українські Новини".

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Як повідомляє агентство новин Reuters, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що однією з підстав для запровадження місячної заборони на в'їзд іноземців стало прохання Ізраїлю запобігти масовому паломництву юдеїв-хасидів до Умані на святкування Рош ха-Шана (юдейського Нового року).

"Ми повинні захищати наших громадян і продемонструвати нашим іноземним партнерам відповідальність", - цитує агентство Дениса Шмигаля.

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Як зазначається, це рішення не стосується іноземців, які зокрема перетинають Україну транзитом, навчаються у навчальних закладах країни, постійно проживають в Україні, визнані біженцями, є працівниками дипломатичних установ, є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО або перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я.

Заборона не поширюватиметься на білорусів

Як стверджує нардеп від фракції "Євросолідарність" Олесій Гончаренко, заборона на в'їзд до України іноземців не поширюватиметься також на громадян Білорусі.

"Кабмін сьогодні через другу хвилю коронавірусу затвердив постанову про закриття кордонів для іноземців на строк до кінця вересня. Заборона не стосуватиметься тих, хто має документи на проживання тут. Також виняток зробили для громадян Білорусі, які через протести у країні та дії режиму диктатора Лукашенка захочуть приїхати в Україну", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для громадян Білорусі необхідно передбачити пом'якшення умов в'їзду до України.

"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема - треба враховувати все", - сказав він на селекторній нараді у вівторок, повідомляє пресслужба Зеленського.

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