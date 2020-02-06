Україна евакуює громадян з охопленого коронавірусом Хубею

11 лютого Україна здійснить евакуацію своїх громадян з охопленої коронавірусом провінції Хубей у Китаї спеціальним чартерним рейсом. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті українського посольства у КНР у понеділок, 10 лютого.

"У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу 2019-nCoV уряд України ухвалив рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну", - йдеться у повідомленні.

Спеціальний чартерний рейс вилетить з Києва, здійснить посадку у столиці провінції Хубей, місті Ухань, і повернеться до столиці України протягом вівторка.

14 днів карантину в Україні

Посольство звернулося до українців, які виявили бажання повернутися до України, тримати напоготові свої паспорти, дозволи на постійне проживання, а також свідоцтва про народження дітей віком до 18 років. Дипломати просять громадян України залишатися на зв'язку, бути готовими до переміщень і координувати свої дії з представниками посольства.

Зазначається, що після повернення до України на евакуйованих чекає обов'язковий 14-денний карантин.

За минулу добу в Ухані від коронавірусу загинула 91 людина

Раніше повідомлялося, що на евакуацію з Уханю чекає близько 50 українських громадян. Про це 7 лютого повідомляв виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

Вірус підтверджено вже у двох українців

Тим часом у понеділок стало відомо, що на борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в японському порту Йокогама, вже у другого українця виявлено коронавірус. Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін. Він не виключив, що кількість заражених вірусом українців на лайнері може збільшитися.

Ухань - епіцентр епідемії коронавірусу

Лише за минулу добу, за даними місцевої влади, у провінції Хубей був зафіксований 91 випадок смерті через новий коронавірус. При цьому більшість жертв припадає на Ухань - там загинули 73 людини. З 2618 нових випадків зараження вірусом в Хубеї за неділю 1921 випадок припадає на Ухань.

Для порівняння, у материковому Китаї протягом минулої доби загалом загинули 97 осіб та зареєстровано 3062 випадки інфікування коронавірусом. Останній показник на 15 відсотків більший за кількість заражених у КНР за суботу. Таким чином, темпи поширення хвороби у Китаї знову почали зростати.

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